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Galatasaray’da Kostas Mitroglou Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınmadı
Galatasaray

Galatasaray’da Kostas Mitroglou Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınmadı

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da sakatlığı bulunan Yunan golcü Kostas Mitroglou kadroya dahil edilmedi.

10 Mayıs 2019 15:14

Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, bugün saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Trabzon’a hareket ettikten sonra kara yoluyla Rize geçerek karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.

Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

Son güncelleme 15:14 | 10 Mayıs 2019
Çaykur Rizespor galatasaray Kostas Mitroglou
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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