Galatasaray ile anılan Deniz Türüç kimdir? Deniz Türüç hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray, yeni sezon transfer hareketlerine erkenden başladı. İlk görüşmelerinden biri ise Kayserispor ile Deniz Türünç transferi için yapıldı. Peki Deniz Türüç kimdir? Deniz Türüç nereli ve kaç yaşında? Deniz Türüç nerede oynuyor?

DENİZ TÜRÜÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

29 Ocak 1993 tarihinde Hollanda'nın Enschede şehrinde dünyaya gözlerini açan Deniz Türüç futbola burada başlamıştır. İlk olarak Enschedese Boys altyapısında kendini geliştiren Türüç, ardından FC Twente ve BV De Graafschap takımlarının altyapılarında oynamıştır.

Profesyonel futbol kariyeri ise 2012 yılında Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımı ile başlamış ve 2015 yılına kadar 82 maçta 5 kez ağları havalandırmıştır.

Ardından 2015 yılında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor‘a 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştur.

Son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan ve özellikle Galatasaray’ın ilgisini çeken Deniz Türüç 1.77 boyunda ve orta saha on numara mevkinde oynamaktadır.

Transfermarkt verilerine göre Deniz'in şuan için bonservis ücreti 3,50 milyon Eurodur.