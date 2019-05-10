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Fulham, Scott Parker’la devam kararı aldı
İngiltere Premier Lig

Fulham, Scott Parker’la devam kararı aldı

İngiltere ekibi Fulham, teknik direktörlük görevine şubat ayında geçici olarak getirilen Scott Parker ile 2 yıllığına anlaştı.

10 Mayıs 2019 17:29

Sezon sonunda küme düşmesi kesinleşen İngiltere Premier League ekiplerinden Fulham, devre arasında geçici olarak göreve getirilen teknik direktör Scott Parker ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, şubat ayında görevine son verilen Claudio Ranieri’nin ardından geçici olarak takımı çalıştırmaya başlayan 38 yaşındaki İngiliz teknik adam ile 2 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Futbolculuğu döneminde Fulham’ın kaptanlığını da yapan Parker, teknik direktör olarak görev aldığı 9 maçta 3 galibiyete imza atmasına rağmen takımını ligde tutmayı başaramamıştı. Gelecek sezon İngiltere Championship’te mücadele edecek Fulham, Premier League’in son haftası öncesi 26 puanla 19. sırada yer alıyor. 10 Mayıs 2019 Mino Raiola bu kez abarttı! De Ligt için komisyonu olay oldu Futbol dünyasında birçok yıldız futbolcunun menajerliğini yapan Mino Raiola, Avrupa futbolunun yükselen değeri Matthijs De Ligt transfer için komisyon ücretini abarttı! Transfer çıkmaza girdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:29 | 10 Mayıs 2019
Fulham İngiltere Championship İngiltere Premier League Scott Parker
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