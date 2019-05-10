Fener Ol projesi nedir? Acun, Cem Yılmaz ve Beyaz’da Fenerbahçe’ye destek…

Fenerbahçe tarafından kulübe destek olmak için başlatılan Fener Ol kampanyasına Acun Ilıcalı’dan destek geldi. Acun Ilıcalı'nın önderliğinde Cem Yılmaz ve Beyazıt Öztürk'ün destekleriyle TV8 ve FBTV ortak yayını ile özel programlar yapılacak. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenilen programda destek olan taraftalara ev, otomobil, Obradoviç ile yemek yemek gibi fırsıtlar sunulacak. Peki, Fener Ol nedir? Projeye nasıl destek olunur? İşte ‘Fener Ol’ kampanyasının detayları…

FENER OL NEDİR?

Fenerbahçe, bir süredir tanıtımlarını yaptığı “Fener Ol” kampanyasını faaliyete geçirdi. Fenerbahçe taraftarının da maddi desteği ile kulübün borçlarının bir bölümünün kapatılmasını hedefleyen projeye birçok yoldan katkı sağlanabiliyor.

Fener Ol kampanyasına dev desteği Ali Koç açıkladı: `Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Beyazıt Öztürk...` Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Hocamız Ersun Yanal ile yaptığımız istişareler doğrultusunda pozisyonlarımızı, oyuncu profillerini ve de bu doğrultuda potansiyel transfer listemizi belirledik” dedi. Koç ayrıca, 12 ve 13 Mayıs'ta Acun Ilıcalı'nın önderliğinde Cem Yılmaz ve Beyazıt Öztürk'ün destekleriyle TV8 ve FBTV ortak yayını ile özel programlar yapılacak. Saat 22.30'da başlayacak program, Fener Ol kampanyamıza destek olmak için en önemli fazlardan birini oluşturuyor. Tüm camiamızdan ricam her zaman olduğu gibi tüm ilgi ve desteklerini göstermeleridir. Değerli Fenerbahçeliler Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Beyazıt Öztürk'e şimdiden teşekkür ediyor; bu program vesilesiyle eşsiz bir Fenerbahçe dayanışması göreceğimizi umut ediyorum dedi. İlgili Haberi Oku

FENER OL KAMPANYASINA NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

Kulüp yeni sürece destek vermek isteyen taraftarlar için 4 ayrı ödeme yöntemi belirledi.

KREDİ KARTI

Kredi kartı ile kulübe deste olmak isteyenler fenerbahce.org sayfasına girerek 20, 200 ve 500 TL seçeneklerinden birini seçip kart bilgilerini girerek ödeme yapabilecek.

EFT/HAVALA ÖDEMELERİ

İkinci ödeme sistemi ise EFT veya havale olacak. Yine fenerbahce.org üzerinde yer alan banka hesaplarına istenen miktarda ödeme gerçekleştirilebilecek.

SMS YÖNTEMİ İLE ÖDEME

Kulübe cep telefonu aracılığıyla ödeme yapmak isteyenler ise FENER OL yazıp 1907’ye SMS gönderdikleri takdirde 20 TL’lik bağış yapmış olacaklar.

PTT ARACILIĞI İLE ÖDEME

En yakın PTT şubesine giderek kuruma bağıl yapabilecek olan kişiler yurt içi havale gönderim formunu dolduracak ve bağışı gerçekleştirecek. Forma alıcı kısmına Fenerbahçe Spor Kulübü hesap numarası bölümüne ise 1907 yazılması yeterli olacak.

Acun Ilıcalı; Cem Yılmaz ve Beyazıt Öztürk`le yapacağı Fenerbahçe`ye destek yayınının detaylarını açıkladı: `Taraftara inanılmaz ödüller!..` Fenerbahçe`nin Fener Ol kampanyasına destek olmak amacıyla 12 Mayıs`ta Cem Yılmaz, 13 Mayıs`ta ise Beyazıt Öztürk`le TV8 ve FBTV ekranlarında ortak yayın yapacak olan Acun Ilıcalı, kampanyaya katılacak olan taraftarı bekleyen ödülleri açıkladı. 5 ev, 20 araba, Obradovic`le yemek yeme fırsatı ve daha fazlası!.. İlgili Haberi Oku