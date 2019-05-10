Fener Ol kampanyasına dev desteği Ali Koç açıkladı: ‘Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Beyazıt Öztürk…’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün resmi yayın organlarından Fenerbahçe Dergisi’nin Mayıs 2019 sayısındaki başyazısında futbol A takımı için çalışmalara başladıklarını, transfer politikalarının Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda çizildiğini ve transfer hedeflerinin belirlendiğini ifade etti. Ali Koç yazısında aynı zamanda Fener Ol kampanyası hakkında da bilgiler verirken TV8 ve FB TV’nin 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde ortak yayın yapacağını açıkladı. Başkan, yayında Fenerbahçeli ünlü isimlerden Cem Yılmaz, Acun Ilıcalı ve Beyazıt Öztürk’ün yer alacağını duyurdu.

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İşte o ifadeler:

“Fenerbahçemizin mali anlamdaki aydınlık geleceği olarak nitelendirdiğimiz Fener Ol kampanyasını başlatmamızın üzerinden bir ay geçti. Camiamız, büyüklüğünü ve aidiyetini, Fener Ol kampanyası ile bir kez daha göstermiştir.

İlk ay itibariyle ulaştığımız rakamlar, bugüne dek benzer kampanyaları hayata geçiren hiçbir spor kulübünün telaffuz edemediği seviyelere ulaşmıştır. Ancak bizim hedeflerimiz bundan da büyük. Yolun daha başındayız. İlerisi için de umutluyuz. Çünkü camiamızı biliyoruz, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda neler başarabildiğimizi defalarca kanıtladık.

Fener Ol'a ilk bir ayında 500 binin üzerinden katılımcı ile başladık. Yapılan destekler kadar hem bizim için hem de UEFA için katılım sayısı da çok büyük önem taşıyor. Bu sebeple özellikle kampanyamızın ilk etabı olan 31 Mayıs'a kadar hedeflerimiz çok büyük. FFP kuralları doğrultusunda gelecek sezonun yapılanmasını sağlayacak bir dönüm noktası olan bu tarihe kadar desteklerinizi bekliyoruz.

Camiamızın pek çok ferdi kampanyamız çerçevesinde yoğun bir çalışma gösteriyor. Ünlülerimiz katkı sağlamak için ellerinden geleni yapıyor, tüm imkanlarını seferber ediyor, gönüllülerimiz sokak sokak geziyor. Kampanyamıza katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

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Geçtiğimiz hafta FBTV'de İlker Ayrık'ın sunuculuğunda yaptığımız tarzda çalışmalarımız önümüzdeki dönemlerde de devam edecek.

12 ve 13 Mayıs'ta Acun Ilıcalı'nın önderliğinde Cem Yılmaz ve Beyazıt Öztürk'ün destekleriyle TV8 ve FBTV ortak yayını ile özel programlar yapılacak. Saat 22.30'da başlayacak program, Fener Ol kampanyamıza destek olmak için en önemli fazlardan birini oluşturuyor. Tüm camiamızdan ricam her zaman olduğu gibi tüm ilgi ve desteklerini göstermeleridir. Değerli Fenerbahçeliler Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Beyazıt Öztürk'e şimdiden teşekkür ediyor; bu program vesilesiyle eşsiz bir Fenerbahçe dayanışması göreceğimizi umut ediyorum.

Fenerbahçe varsa umut ve inanç her zaman, en güçlü şekilde vardır. Kampanyanın henüz ilk ayında 7'den 70'e bu fedakârlıkları ve cömertlikleri gördükçe daha da gururlanıyor; geleceğe dair umutlanıyorum.

Sözlerime son verirken bu ay içerisinde kutlayacağımız Anneler Günü vesilesiyle bizleri yetiştiren ve geleceğimiz olan çocuklara dürüstlük, saygı, özgüven, iyi insan olma gibi değerleri öğreten tüm annelere derin sevgi ve saygılarımı sunuyor; Anneler Günü’nü kutluyorum.

Hepinizi en derin duygularımla selamlıyorum.”

Acun Ilıcalı da Ali Koç’un yazısının yayınlanmasının ardından programların detaylarını paylaştı. Ilıcalı’nın açıklamasında “Taraftarımız ve kulübümüzün, dayanışmanın tarihini yazacağı 2 gece için geri sayım başladı… Pazar gecesi Cem Yılmaz, Pazartesi gecesi Beyazıt Öztürk ile TV8 ekranlarındayız. Teklifimi hiç düşünmeden kabul eden iki değerli dostumla elimizden gelenin en iyisini yaparak Fenerbahçe’ye gönül verenlerin destekleri için aracı olacağız” ifadeleri yer aldı.

Teklifimi hiç düşünmeden kabul eden iki değerli dostumla elimizden gelenin en iyisini yaparak Fenerbahçe’ye gönül verenlerin destekleri için aracı olacağız. #Fenerbahçe #WinWin pic.twitter.com/8lElwyO5cN — Acun Ilıcalı (@acunilicali) 10 Mayıs 2019

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