Fatih Terim: UEFA keşke ceza verseydi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, önceki gece katıldığı bir iftarda sıradışı ifadeler kullandı. Deneyimli çalıştırıcı, özellikle mali sorunlara dikkat çekerek transfer yapmanın zorluğuna işaret etti. Terim “3 ayda bir teknik heyet ve futbolculardan ‘Alacağımız yoktur' diye belge almamız gerekiyor. Günahı ne Mustafa Cengiz Bey'in? O zaman ne yapıyoruz? Ne kadar satabiliyorsak o. UEFA keşke ceza verseydi bu sene. Çünkü mevcut cezadan dolayı zaten kadroyu kullanamadık” dedi. Terim'in sözlerinden satır başları şöyle:

ÖNCELİK EKONOMİDE

Avrupalılara ‘Paramız yok' diyoruz. Kurtlar sofrasında en iyisini, en ucuzunu arıyoruz. Bizim konuştuğumuz rakamlar Avrupa'da ayıp! 3'ler, 4'ler, 5'ler 10'lar. Kendimizi düşündüğümüz seviyelerde bunlar konuşulmuyor. 1996-2000 arasındaki arşivlere bakın. Demeçlerim vardır, bunların içinde önceliği ekonomi alır. Ekonominiz iyiyse benim yerime Mourinho'yu alırsınız. Ekonominiz iyiyse istediğiniz takımı kurarsınız. Kötüyse sorun idari değildir.

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‘YILDIZ ALACAĞIM’ OLMAZ

Biz 700 bine oyuncu alırken Manchester City, İspanya'dan 50 milyon Euro'ya yakın bonservisle alıyor. Manchester United 400 milyon Sterlin, Real Madrid 500 milyon Euro ayırıyor transfere. Şampiyon olursak bunlardan biriyle eşleşeceğiz.

Sol bek yok. Latovlevici'yi sahaya çıkardık. Arkadaşım Spalletti'yi aradım. Yuto (Nagatomo) çıktı meydana. Türkiye'den başka takım istemesine rağmen İtalya'daki avantajımızı kullanıp aldık. İlk cümlemiz: Bizim paramız yok. ‘Yıldız da alacağım' olmaz.

LUYINDAMA’NIN BONSERVİSİ ALINACAK

Fatih Terim ayrıca gelecek sezon için ilk transferi de duyurdu! Takımda kiralık olarak forma giyen stoper Luyindama’nın bonservisinin alınacağını belirten Terim, “Paramız olsaydı Tetteh 3'e 4'e (Milyon Euro) alacağımız oyuncuydu. Diagne 10 milyon Euro verilmesi gereken oyuncudur. Yönetim doğru yapmıştır. Luyindama'yı alırsak 3 milyon 800 bin Euro eksiyle başlayacağız. Ama alacağız” dedi.