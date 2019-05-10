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İngiltere Premier Lig

Eden Hazard’ın transfer açıklaması! Chelsea’de son maçı mı?

Eintracht Frankfurt'u penaltı atışları sonrası 4-3 mağlup ederek adını finale yazdıran Eden Hazard maçın ardından takımdaki geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

10 Mayıs 2019 07:23

UEFA Avrupa Ligi’nde 1-1’in rövanşında Eintracht Frankfurt’u penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek finale yükselen Chelsea’de Belçikalı yıldız Eden Hazard mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

“YARI FİNAL O KADAR KOLAY BİR YER DEĞİL”

Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Hazard, “İlk yarı harika oynadık ama yarı final o kadar kolay bir yer değil. Penaltı atışlarına geçilirken şanslar eşitti. Sonunda karakterimizi ortaya koyduk ve finale kaldık.” dedi.

“HENÜZ HER ŞEY BİTMEDİ”

Eden Hazard sözlerini “Mecbur olduğumda her zaman sorumluluk alırım. Şu an mutluyum ama daha henüz her şey bitmedi. Arsenal ile oynayacağımız bir maç daha var. Bakü’ye gidip iyi oynayarak kazanmalıyız” ifadeleriyle sürdürdü.

”FİNAL MAÇI SON MAÇIM OLACAKSA…”

“Bu, Chelsea formasıyla Stamford Bridge’teki son maçın mıydı?” sorusuna yanıt veren Belçikalı yıldız “Bunu düşünmüyorum. Sadece bu kulüp ve bu takım için bir şeyler kazanmayı düşünüyorum. Final maçı son oyunum olacaksa, bu kulüp için orada her şeyi yapacağım. Ancak şu an hiçbir şey bilmiyorum” şeklinde konuştu.

09 Mayıs 2019 Chelsea penaltılarla UEFA Avrupa Ligi`nde adını finale yazdırdı! UEFA Avrupa Ligi Finali`ne son bileti alan takım Chelsea oldu... Yarı finalde 1-1 biten ilk maçın rövanşında Chelsea sahasında Eintracht Frankfurt`ı ağırladı. Normal süresi yine 1-1 sona eren mücadele uzatmalara gitti. Seri penaltı atışlarını 4-3 kazanan Chelsea final biletini kaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:24 | 10 Mayıs 2019
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