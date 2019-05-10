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Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak Şili!
Diğer Sporlar

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak Şili!

Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun altıncı yarışı Şili Rallisi, 10-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. 17 etaptan oluşan yarışta, pilotlar toplamda 1200 kilometreye yakın yol kat edecek. Sezonunun geride kalan 5 yarışı sonrasında pilotlar klasmanında Red Bull sporcusu Thierry Neuville zirvede bulunurken bir diğer Red Bull sporcusu, son 6 yılın şampiyonu Sebastien Ogier ikinci sırada yer alıyor. Ott Tanak ise bu ikiliyi takip ediyor.

10 Mayıs 2019 17:25

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2019'daki altıncı yarışı olan Şili Rallisi, 10-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Birbirinden hızlı pilotlar, üç günde 17 etabı geçip 325.7'si özel etap olmak üzere toplamda 1199.24 kilometre kat edecek. Şili'de bir WRC efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Loeb de mücadele edecek. Bu sene takvime dahil edilen Şili Rallisi'nin Pasifik Okyanusu görüntülü, orta hızlı ve virajlı yollarındaki heyecan, canlı yayınlarla RedBull TV'den de takip edilebilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun geride kalan beş yarışı sonrasında pilotlar klasmanında Thierry Neuville zirvede bulunurken, son 6 yılın şampiyonu Sebastien Ogier ikinci sırada yer alıyor. Ott Tanak ise bu ikiliyi takip ediyor.

Büyük organizasyon bir kez daha Türkiye'de

8 yıllık bir aranın ardından geçtiğimiz sene Türkiye'ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris'te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak. 09 Mayıs 2019 Red Bull Flick'te play-off turu başlıyor Türkiye'nin en büyük CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, ilk şampiyonunu arıyor. Oyunseverler, yıllara meydan okuyan oyun Counter Strike'ta 2'ye 2 formatında Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele ederken AOC Gaming partnerliğiyle gerçekleştirilen Red Bull Flick'te 32 takımın yer alacağı play-off turu 11 Mayıs'ta oynanacak. Şampiyonu belirleyecek play-off turu ve 18 Mayıs'ta 8 takımın katılımıyla Hasköy İplik Fabrikası'nda gerçekleştirilecek büyük final ise Red Bull Türkiye`nin resmi Twitch kanalından naklen yayınlanacak. Red Bull Flick final biletlerinin satışı Biletix`te devam ediyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:25 | 10 Mayıs 2019
Dünya Ralli Şampiyonası wrc
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1 Galatasaray
32 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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