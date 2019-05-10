Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak Şili!

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2019'daki altıncı yarışı olan Şili Rallisi, 10-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Birbirinden hızlı pilotlar, üç günde 17 etabı geçip 325.7'si özel etap olmak üzere toplamda 1199.24 kilometre kat edecek. Şili'de bir WRC efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Loeb de mücadele edecek. Bu sene takvime dahil edilen Şili Rallisi'nin Pasifik Okyanusu görüntülü, orta hızlı ve virajlı yollarındaki heyecan, canlı yayınlarla RedBull TV'den de takip edilebilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun geride kalan beş yarışı sonrasında pilotlar klasmanında Thierry Neuville zirvede bulunurken, son 6 yılın şampiyonu Sebastien Ogier ikinci sırada yer alıyor. Ott Tanak ise bu ikiliyi takip ediyor.

Büyük organizasyon bir kez daha Türkiye'de

8 yıllık bir aranın ardından geçtiğimiz sene Türkiye'ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris'te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak. Red Bull Flick'te play-off turu başlıyor Türkiye'nin en büyük CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, ilk şampiyonunu arıyor. Oyunseverler, yıllara meydan okuyan oyun Counter Strike'ta 2'ye 2 formatında Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele ederken AOC Gaming partnerliğiyle gerçekleştirilen Red Bull Flick'te 32 takımın yer alacağı play-off turu 11 Mayıs'ta oynanacak. Şampiyonu belirleyecek play-off turu ve 18 Mayıs'ta 8 takımın katılımıyla Hasköy İplik Fabrikası'nda gerçekleştirilecek büyük final ise Red Bull Türkiye`nin resmi Twitch kanalından naklen yayınlanacak. Red Bull Flick final biletlerinin satışı Biletix`te devam ediyor. İlgili Haberi Oku