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Devler liginde haftanın oyuncusu Moura oldu
Şampiyonlar Ligi

Devler liginde haftanın oyuncusu Moura oldu

Tottenham’ın Brezilyalı yıldızı Lucas Moura, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın futbolcusu seçildi.

10 Mayıs 2019 14:52

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final turu ikinci maçında Tottenham, deplasmanda karşılaştığı Ajax'ı 3-2'lik skorla mağlup ederek, Hollanda ekibini turnuvanın dışına itmişti. Tarihi mücadelede Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Lucas Moura, attığı 3 golle dikkat çekerek takımını finale taşıyan isim oldu. Ajax karşısında hat-tricke imza atan Moura, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi.

İngiliz ekibinin başarılı oyuncusu Moura, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 47 resmi müsabakada 15 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 kez de golü hazırlayan isim oldu.

Son güncelleme 14:52 | 10 Mayıs 2019
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