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Çaykur Rizespor’da Aatif Chahechouhe’dan iyi haber
Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor’da Aatif Chahechouhe’dan iyi haber

Çaykur Rizespor'un Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe sakatlıktan kurtulup takımla beraber antrenmanlara başladı. Oyuncunun Galatasaray maçında kadroda olacağı öğrenildi. 

10 Mayıs 2019 11:17

Süper Toto Süper Lig’in 32’inci haftasında kendi sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor’a Aatif’tan iyi haber geldi. Demir Grup Sivasspor maçında sakatlığının nüksetmesi üzerine 27’nci dakikada oyundan çıkarak yerini Umar’a bırakan Aatif’ın bir hafta aradan sonra tekrar sahalara döneceği öğrenildi. Sakatlığı ardından ülkesine giden Faslı oyuncu, tedavisi ardından Rize’ye dönerek takımıyla birlikte antrenmanlara başladı. Aatif’ın bu hafta Rize’de oynanacak olan Galatasaray maçının kadrosunda olması bekleniyor.

Devre arasında Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor’a transfer olan Aatif, yeşil mavili forma ile ligde 10 maça çıkarken 3 kez gol sevinci yaşadı. 3 maçta 90 dakika süre alan Faslı futbolcu 2 maçta sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi, 3 maçta ise sakatlığı nedeniyle kadroya giremedi. Aatif, 25’inci haftada oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor maçında ilk 18’de yer almasına rağmen oyuna dahil edilmedi.

Son güncelleme 11:46 | 10 Mayıs 2019
Aatif Chahechouhe Çaykur Rizespor spor toto süper lig
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