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Büşra Kılıçlı ve Gözde Yılmaz’dan Eczacıbaşı Vitra’ya veda
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Büşra Kılıçlı ve Gözde Yılmaz’dan Eczacıbaşı Vitra’ya veda

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, oyuncuları Büşra Kılıçlı ve Gözde Yılmaz ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

10 Mayıs 2019 18:33

Eczacıbaşı VitrA'ya 2004 yılında katılan orta oyuncu Büşra Kılıçlı ve 2007 yılından bu yana Eczacıbaşı forması giyen pasör çaprazı Gözde Yılmaz, Eczacıbaşı VitrA ile anlaşarak takımdan ayrıldı. Eczacıbaşı VitrA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada “Küçük yaşlarda kulübümüze gelen ve uzun yıllar Eczacıbaşı ailesinin bir parçası olan Büşra ve Gözde'yle sayısız başarılara imza attık.

Büşra Cansu Kılıçlı (solda) 2004 yılından, Gözde Yılmaz (sağda) ise 2007 yılından bu yana Eczacıbaşı Vitra forması giymekteydi. (Fotoğraflar: İHA)

Yetenekleri, karakterleri ve arkadaşlıklarıyla bize çok değerli katkılar sağladılar. Her zaman kulübümüzün efsaneleri olarak anılacaklar. Kendilerine emekleri için teşekkür ediyor, gelecek sezonda yeni takımlarıyla başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. 09 Mayıs 2019 Eczacıbaşı VitrA`da üç ayrılık birden! 2019-2020 kadrosunu şimdiden şekillendirmek isteyen Eczacıbaşı Vitra, Güldeniz Önal, Meliha İsmailoğlu ve Dilara Bağcı ile yollarını karşılıklı anlaşma ile ayırdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:33 | 10 Mayıs 2019
Büşra Cansu Kılıçlı eczacıbaşı vitra Gözde Yılmaz voleybol
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