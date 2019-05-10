Beşiktaş’ta 2. Feda dönemi başlıyor

Ekonomik sıkıntılarını aşmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Kulübü’nün, ‘2. Feda Dönemi' iddiaları yazılan marşla kuvvetlendi. Siyah-beyazlılar ‘Feda’ dönemi için bestelettiği ‘Beşiktaş Feda Marşı'nı 13 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'da Vodafone Park'ta oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında, stat hoparlörlerinden taraftarların beğenisine sunacak.

KONGRE SONRASI 2. FEDA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Türkiye Kulisi’nden Batuhan Koç’un haberine göre; ‘Beşiktaş Feda Marşı'nın söz ve müziğini hazırlayan Murat Ulukaya ile Ersin Öztürk yaptığı duyuruda, Pazartesi günü marşın Vodafone Park'ta ilk kez taraftarlara dinletileceğini haber verdi.

Marşın söz ve müziğinin sahiplerinden olan, aynı zamanda da seslendiren Murat Ulukaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, “Beşiktaş Feda Marşı'mız Beşiktaş'ımıza feda olsun” ifadelerini kullandı. Açıklamalarında marşı tüm Beşiktaşlılara armağan ettiklerini söyleyen Ulukaya, marşın klibinin de yolda olduğunu belirtti.