Beşiktaş, Atiba ile 1 yıl daha sözleşme uzatıyor!

Beşiktaş Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson’ın kontratındaki opsiyonu kullanma kararı aldı…

Kontratında ”25 maçta en az 45 dakika oynarsa 1 sezonluk opsiyon devreye girer” maddesi bulunan Atiba Hutchinson, siyah beyazlılarda 23 maçta 45 dakika üzeri görev aldı.

Süper Lig’de bitime 3 maç kala forma giymesi durumunda Kanadalı yıldızın kontratı 1 yıl daha otomatik olarak uzayacak.

Siyah beyazlı yönetim Kanadalı yıldıza jest yapmak için kalan maçlarda oynayıp oynamadığına bakılmadan yıldız oyuncu ile 1 yıl daha yola devam edecek. 1 milyon Euo civarında bir ücretle 1 yıl daha oynayacak olan Atiba futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş’ta göreve devam edecek.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Atiba’nın futbolu bıraktıktan sonra teknik kadroda yer alacağını belirtti. Orman, “Atiba’yla konuştuk. Futbolu bıraktıktan sonra idari ya da teknik kadromuzda olacak. Kendisi ve ailesini çok seviyoruz. O da Beşiktaş ailesinin bir parçası” dedi.

Siyah beyazlılarda sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan Tolga Zengin, Gökhan Töre, Adriano Correia ve Mustafa Pektemek için henüz bir girişimde bulunulmadığı ancak bu 4 oyuncu ile yolların ayrılacağı belirtiliyor.