MAÇ SONUCU | Antalyaspor 0-1 Bursaspor

Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı Antalya’da başladı. Kümede kalma ve UEFA Avrupa Ligi yarışını yakından ilgilendiren ve Antalyaspor’un Bursaspor’u k0nuk ettiği kritik karşılaşmada kazanan 1-0’lık skorla Bursaspor oldu. Bursaspor bu galibiyetle maç fazlasıyla 33 puana yükseldi ve 16. sıraya çıktı.

Antalyaspor ise 42 puanla 7. sırada kaldı ve UEFA Avrupa Ligi bileti için devam eden sıkı yarışta ağır bir yara aldı. Ligde 7 maç aradan sonra galip gelen Bursaspor’a üç puanı getiren golü 16’da Aurelien Chedjou kaydetti. Antalyaspor’da Aly Cissokho 71’de kırmızı kart gördü. Fenerbahçe Akhisarspor maçı öncesi sakatlık şoku! 4 isim kadroda yok! Fenerbahçe`de sakatlıkları süren Michael Frey, Şener Özbayraklı ve Ferdi Kadıoğlu ile sağ ayak altında darbeye bağlı ödem oluşan Mehmet Ekici, 11 Mayıs`ta Akhisarspor`a karşı forma giyemeyecek. İlgili Haberi Oku