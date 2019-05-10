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MAÇ SONUCU | Antalyaspor 0-1 Bursaspor
Futbol

MAÇ SONUCU | Antalyaspor 0-1 Bursaspor

Antalyaspor Bursaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başladı. Nefes kesen maçta kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Bursaspor oldu. Bursaspor, 7 maç aradan sonra galip gelirken 33 puana yükseldi ve kümede kalma adına kritik bir zafer elde etti. Antalyaspor ise 42 puanla 7. sırada kaldı.

10 Mayıs 2019 20:33

Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı Antalya’da başladı. Kümede kalma ve UEFA Avrupa Ligi yarışını yakından ilgilendiren ve Antalyaspor’un Bursaspor’u k0nuk ettiği kritik karşılaşmada kazanan 1-0’lık skorla Bursaspor oldu. Bursaspor bu galibiyetle maç fazlasıyla 33 puana yükseldi ve 16. sıraya çıktı.

Antalyaspor ise 42 puanla 7. sırada kaldı ve UEFA Avrupa Ligi bileti için devam eden sıkı yarışta ağır bir yara aldı. Ligde 7 maç aradan sonra galip gelen Bursaspor’a üç puanı getiren golü 16’da Aurelien Chedjou kaydetti. Antalyaspor’da Aly Cissokho 71’de kırmızı kart gördü. 10 Mayıs 2019 Fenerbahçe Akhisarspor maçı öncesi sakatlık şoku! 4 isim kadroda yok! Fenerbahçe`de sakatlıkları süren Michael Frey, Şener Özbayraklı ve Ferdi Kadıoğlu ile sağ ayak altında darbeye bağlı ödem oluşan Mehmet Ekici, 11 Mayıs`ta Akhisarspor`a karşı forma giyemeyecek. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:30 | 10 Mayıs 2019
Antalyaspor bursaspor spor toto süper lig
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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