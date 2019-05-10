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Akhisarspor, Toma’nın peşinde
Akhisarspor

Akhisarspor, Toma’nın peşinde

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup’ta şampiyon olarak adını 3. Lig’e yazdıran Somaspor’un Gürcü futbolcusu Toma Tabatadze'ye Akhisarspor’un talip olduğu öğrenildi.

10 Mayıs 2019 12:20

Son 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan ve bu sezon Somaspor'un elde ettiği şampiyonlukta attığı 21 gol 10 asistin yanı sıra güçlü fiziği ile dikkat çeken Gürcü golcü Toma Tabatadze'nin taliplileri artıyor. Yeni sezonda yabancı uyruklu olduğu için Somaspor forması giyemeyecek olan Toma'ya, Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Akhisarspor'un talip olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki Toma'yı kadrosuna katmak isteyen yeşil-siyahlı kurmayların önümüzdeki hafta Gürcü oyuncunun menajeri ile görüşeceği belirtilirken, Toma'ya PTT 1. Lig takımlarından da teklif götürüldüğü ifade edildi.

Son güncelleme 12:20 | 10 Mayıs 2019
Akhisaspor Toma Tabatadze
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1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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