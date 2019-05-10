Acun Ilıcalı; Cem Yılmaz ve Beyazıt Öztürk’le yapacağı Fenerbahçe’ye destek yayınının detaylarını açıkladı: ‘Taraftara inanılmaz ödüller!..’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi’nin mayıs sayısında yer alan yazısında Acun Ilıcalı’nın Beyazıt Öztürk ve Cem Yılmaz’la 12 Mayıs ve 13 Mayıs tarihlerinde saat 22.30’da TV8 ve FB TV’de ortak yayın yapacağı ve Fenerbahçe’ye destek kampanyasında yeni bir faz açılacağını açıkladı. Bunun üzerine kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Acun Ilıcalı, programların detayları hakkında açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe taraftarına sürpriz bir açıklama yaptı.

“Taraftarımız ve kulübümüzün, dayanışmanın tarihini yazacağı 2 gece için geri sayım başladı… Pazar gecesi Cem Yılmaz, Pazartesi gecesi Beyazıt Öztürk ile TV8 ekranlarındayız. Teklifimi hiç düşünmeden kabul eden iki değerli dostumla elimizden gelenin en iyisini yaparak Fenerbahçe’ye gönül verenlerin destekleri için aracı olacağız” ifadelerini kullanan Acun Ilıcalı “Win Win (Kazan Kazan)” adını verdiği kampanya gecesine katılacak olan taraftarların birbirinden değerli ödüller kazanacağını açıkladı.

12 Mayıs’ta Cem Yılmaz, 13 Mayıs’ta ise Beyazıt Öztürk’le TV8 ve FBTV ekranlarında ortak yayın yapacak olan Acun Ilıcalı, kampanyaya katılacak olan taraftarı bekleyen ödülleri açıkladı. 5 ev, 20 araba, Obradovic’le yemek yeme fırsatı ve daha fazlası!.. pic.twitter.com/V0ow11elaj — SKOR (@SozcuSkor) 10 Mayıs 2019

Ilıcalı’nın paylaştığı videoya göre, kampanyaya katılacak olanlar, “Takımla deplasman yolculuğu, kombine bilet, imzalı Alex forması, Obradovic’le yemek yemek, Ülker Stadyumu’nda maç yapmak” gibi 5000 değerli ödül kazanma fırsatı yakalayacak. Taraftarlar ayrıca 5 ev ve 20 araba kazanma şansı yakalayacak.

Fener Ol kampanyasına dev desteği Ali Koç açıkladı: `Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Beyazıt Öztürk...` Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Hocamız Ersun Yanal ile yaptığımız istişareler doğrultusunda pozisyonlarımızı, oyuncu profillerini ve de bu doğrultuda potansiyel transfer listemizi belirledik” dedi. Koç ayrıca, 12 ve 13 Mayıs'ta Acun Ilıcalı'nın önderliğinde Cem Yılmaz ve Beyazıt Öztürk'ün destekleriyle TV8 ve FBTV ortak yayını ile özel programlar yapılacak. Saat 22.30'da başlayacak program, Fener Ol kampanyamıza destek olmak için en önemli fazlardan birini oluşturuyor. Tüm camiamızdan ricam her zaman olduğu gibi tüm ilgi ve desteklerini göstermeleridir. Değerli Fenerbahçeliler Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Beyazıt Öztürk'e şimdiden teşekkür ediyor; bu program vesilesiyle eşsiz bir Fenerbahçe dayanışması göreceğimizi umut ediyorum dedi. İlgili Haberi Oku