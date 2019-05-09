MAÇ SONUCU | Valencia 2-4 Arsenal | UEFA Avrupa Ligi

Valencia Arsenal maçı ile UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final heyecanı devam etti. Emirates Stadium’da oynanan ilk maçı 3-1’lik skorla kazanan ve önemli bir avantaj elde eden Arsenal, İspanya’dan da 4-2’lik galibiyetle ayrıldı ve final bileti ile Londra’ya döndü. Sevilla ile 2013-14, 14-15 ve 15-16 sezonlarında üst üste üç kez 2 numaralı kupayı müzesine götüren Unai Emery, uzmanlığını Arsenal’a da taşımış oldu ve takımı 2005-2006 sezonunda Barcelona’ya 2-1 kaybedilen Şampiyonlar Ligi finalinin ardından ilk kez Avrupa’da finale taşıdı.

Aubameyang şov yaptı!

Emery, 2008-2012 arası 4 sene çalıştırdığı eski takımını da saf dışı bırakmış oldu ve 29 Mayıs’ta Bakü’nün ev sahipliği yapacağı finalde yerini ayırttı. Valencia ise son olarak 2003-2004’te kazandığı kupayı yeniden müzesine götürmek için dezavantajlı skordan dönmek istese de Arsenal’ın hücum hattının ve özellikle Aubameyang’ın gazabına uğradı. Arsenal’ın golleri Aubameyang (17, 69 ve 89) ve Lacazette’den (50) geldi. Valencia ise Gamiero’nun 11 ve 58’de bulduğu gollerle maça tutunmaya çalıştı ancak muvaffak olamadı. Öte yandan Arsenal, 2000’de Galatasaray’ın zaferle ayrıldığı UEFA Kupası Finali’nin ardından ilk kez iki numaralı kupada finale yükseldi.

Arsenal daha önce Avrupa’da 1969-1970 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası’nı, 1993-1994 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası’nı müzesine götürmeyi başarmıştı.

VALENCIA (1) 2-4 (3) ARSENAL

GOLLER: Gamiero (11 ve 58) / Aubameyang (17, 69 ve 89), Lacazette (50)

Dk. 90+2: Maç sona erdi! UEFA Avrupa Ligi’nde ilk finalist Arsenal!

GOL! Dk. 89: Muhteşem gol! Guendouzi’nin pasında topun üzerinden atlayan Aubameyang kaçtı, Mkhitaryan araya oynadı, topla buluşan Gabonlu skoru 4-2 yaptı ve hat-trick yaptı!

GOL! Dk. 69: Maitland-Niles müthiş geçti, çevirdi, Aubameyang topu ağlara gönderdi: 3-2.

GOL! Dk. 58: Kevin Gamiero’nun golüyle skor şimdi 2-2’ye geldi. Kalan bölümde Valencia’ya en az üç gol daha gerekiyor!

GOL! Dk. 50: Arsenal, Torreira’nın pasında topu ağlara gönderen Lacazette’in golüyle skoru 2-1’e getirdi ve büyük ölçüde rahatladı. Valencia’nın final için yemeden en az 4 gole ihtiyacı var!

Dk. 46: İkinci yarı başladı!

Dk. 45+2: İlk yarı sona erdi.

Dk. 35: Oyuna bu bölümde denge gelmiş durumda. Maça çok hızlı başlayan Valencia, golü buldu, baskısını sürdürdü ancak Arsenal’ın golü ile hem skora hem de oyuna denge geldi. İspanyollar baskıyı tekrar artırmak istiyor.

GOL! Dk. 17: Baskı yiyen Arsenal hızlı çıktı, Lacazette’in pasında savunmanın arkasına sarkan Aubemayang, ayağının dışıyla topu ağlara gönderdi.

GOL! Dk. 11: Valencia Gamiero’nun golüyle 1-0 öne geçti.

Dk. 1: Maç başladı!

VALENCIA ARSENAL MAÇI İLK 11’LER

STAT: Mestalla

SAAT: 22.00

HAKEM: Danny Makkelie

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

VALENCIA ARSENAL MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

VALENCIA: Neto, Piccini, Garay, Gabriel, Gaya, Wass, Parejo, Coquelin, Guedes, Gameiro, Rodrigo

TEKNİK DİREKTÖR: Marcelino

ARSENAL: Cech, Sokratis, Koscielny, Monreal, Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac, Özil, Lacazette, Aubameyang

TEKNİK DİREKTÖR: Unai Emery

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Mesut’a tepki!

Karşılaşmanın 63. dakikasında yerini Mkhitaryan’a bırakan Mesut Özil, oyundan çıkarken oldukça yavaş davrandı ve bir sarı kart gördü. Bunun üzerine Valencia taraftarları Mesut’a yoğun tepki gösterdi. Mesut’un da tribünlere doğru ‘Sus’ işareti yaptığı görüldü. Mesut’u sakinleştiren ve kulübeye yönlendiren ise Unai Emery oldu.

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