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TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final | Sarıyer 1-0 Kastamonuspor 1966
Spor Toto 2. Lig

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final | Sarıyer 1-0 Kastamonuspor 1966

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Sarıyer, konuğu Kastamonuspor 1966'yı 1-0 mağlup etti ve 13 Mayıs'ya Kastamonu'da oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etti.

9 Mayıs 2019 18:47

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Sarıyer, sahasında Kastamonuspor 1966'yı konuk etti. Ev sahibi ekip ilk yarının uzatma dakikalarında Mert Kula’nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak ikinci maç öncesinde avantaj yakaladı. Rövanş mücadelesi 13 Mayıs’ta Kastamonu’da oynanacak.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Hakan Ceylan, Engin Erdem, Deniz Turgut

Sarıyer: Ali Türkan, Ozan Solak, Özgür Çelik, Mert Kula, Feyyaz Belen, Ali Kuçik (Bertul Kocabaş dk. 73), Adem Koçak, Hüseyin Bak, Nuri Fatih Aydın (Samet Katanalp dk. 83), Hakkı İsmet Şimşek (Alim Harlak dk. 79), Yaser Yıldız

Teknik Direktör: Serdar Bozkurt

Kastamonuspor 1966: Muhammed Birkan Tetik, Bahri Can Avcı, Mustafa Çakır, Kemal Tokak, Şaban Özel, Erkan Taşkıran, Soner Dikmen, Bulut Kaya (Ozan Kılıçoğlu dk. 66), Yasin Yener, Abdulaziz Solmaz (Sinan Akaydın dk. 83), Artun Akçakın (Muhammet Haşim Çoban dk. 60)

Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım

Gol: Mert Kula (dk. 45+3) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Erkan Taşkıran, Mustafa Çakır, Kemal Tokak, Bahri Can Avcı, Şaban Özel (Kastamonuspor 1966), Özgür Çelik, Ali Kuçik, Adem Koçak, Mert Kula (Sarıyer) 08 Mayıs 2019 Altay`da sezonun değerlendirmesi yapıldı Bu sezon yükseldiği Spor Toto 1. Lig'de play-off yarışı veren Altay'da Sportif Direktör Özden Töraydın, adaptasyon sürecini başarıyla tamamladıklarını söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:47 | 9 Mayıs 2019
Kastamonuspor 1966 sarıyer TFF 2. Lig TFF 2. Lig Play-Off
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