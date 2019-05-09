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Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı
Futbol

Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de son 3 haftaya giriliyor. Kritik maçların oynanacağı hafta Antalyaspor ile Bursaspor arasındaki maçla başlayacak.

9 Mayıs 2019 10:55

Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Antalyaspor, yarın ligde kalma mücadelesi veren ekiplerden Bursaspor’u konuk edecek. Antalya Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Süper Lig’in 32. haftasındaki müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

20.30 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

11 Mayıs Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor (Ülker)

19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova)

12 Mayıs Pazar:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)

13 Mayıs Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

Son güncelleme 10:55 | 9 Mayıs 2019
spor toto süper lig
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Bugün - 20:30
-
Bursaspor
Caykur Rizespor
Yarın - 16:00
-
Galatasaray
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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