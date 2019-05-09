SON DAKİKA | Volkan Demirel’in cezası onandı!

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Volkan Demirel‘e verilen 3 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezasını onadı İşte açıklama…

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Volkan Demirel’in rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT’nin 38/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 3 resmi müsabakadan men ve 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin görevlisi Gökhan Kandemir’in rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu