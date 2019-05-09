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SON DAKİKA | Spor Toto Süper Lig’in 32. hafta hakemleri belli oldu
Futbol

SON DAKİKA | Spor Toto Süper Lig’in 32. hafta hakemleri belli oldu

Son dakika... Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

9 Mayıs 2019 12:43

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Antalyaspor-Bursaspor: Hüseyin Göçek

11 Mayıs Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Serkan Çınar

19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

12 Mayıs Pazar:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Halis Özkahya

19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

13 Mayıs Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Cüneyt Çakır

Son güncelleme 15:14 | 9 Mayıs 2019
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Bugün - 20:30
-
Bursaspor
Caykur Rizespor
Yarın - 16:00
-
Galatasaray
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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