Red Bull Flick’te play-off turu başlıyor

Türkiye'nin en rekabetçi CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, ilk şampiyonunu bulmak için çıktığı yolda eleme turunun sonuna geldi. Amatörden profesyonele tüm oyunseverlerin, köklü oyun CS:GO'da 2'ye 2 formatında Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele ettikleri Red Bull Flick'te elemeler sonunda play-off turuna yükselen 32 takım belli oldu. Şehirlerde düzenlenen elemeler sonunda 28, çevrim içi elemede ise 4 olmak üzere toplamda 32 takım, 11 Mayıs'ta düzenlenecek çevrim içi play-off turundan final turuna yükselmek için ter dökecek. Zorlu şehir ve çevrim içi elemelerini geçip şampiyonluk yolunda yürümeye devam eden takımlar ise şöyle: Overwhelming, Dorlion, Blackbull, Sessizbelalar01, Ecüc Mecüc, MustBePerfect, Erginci, 3.Etap, Zorlayıcı, Impossible, Gladius e-spor, We are Silver, El Capitan, Sabaç, Taking no prisoners, PandemiumDEX, Rotwein, Dark Knight, Sarıkız, Fake Clan, Gondol Gaming, Alem-i Akva, Synthetic Sledge, xit-abnormalfingers, Tamamdır, 2 Taps, LOG Esports, Otakupeek, VurdumKoş, AFL, BoşunaSayma17Harf, Troia Esports ve ExpersioN.

Final şöleni 18 Mayıs'ta

11 Mayıs'ta çevrim içi olarak gerçekleştirilecek play-off turunda, takım oyunu ve tecrübesini sergileyecek 8 takım, final şahnesine bilet alacak. Red Bull Flick'in ilk şampiyonu 18 Mayıs Cumartesi günü Hasköy İplik Fabrikası'nda gerçekleştirilecek büyük finalde belli olacak. Red Bull Flick'in play-off turu ve monitörlerini AOC Gaming'in sağladığı final sahnesindeki mücadele Red Bull'un Twitch kanalı twitch.tv/redbulltr'den naklen yayınlanacak. Red Bull Flick final biletlerinin satışı Biletix'te devam ediyor.