Mustafa Cengiz’den stat isim sponsorluğu açıklaması!

Türk Telekom Stadı’ndaki basın toplantı odasında düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke ve HDI Sigorta Genel Müdürü Ahmet Ceyhan Hancıoğlu katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan başkan Mustafa Cengiz, “Türkiye’de spor kulüplerine olan sponsorluk, maddi olarak destekleme ve stratejik iş birliği yapma giderek zayıflamakta. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullardan dolayı sponsor olanlar neredeyse kahraman muamelesi görmekte. Aramızda bir kahraman var. HDI Sigorta’ya çok teşekkür ediyorum. 2019-2020 sezonu kadın ve erkek takımlarımızın sponsorluğunu aldı. Kendilerine teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Cengiz, kurum ve şirketlerin takım kurmayı bırakması gerektiğini savunarak, şunları kaydetti:

“Sponsorluk, amatör sporları yürütmemizdeki en büyük destek. Maalesef Türkiye’de amatör sporlara olan destek çok azalmakta. Maçlarda seyirci bazında elde ettiğimiz gelirler çok komik düzeylerde. En iyi maçta seyirciden elde ettiğimiz gelir 10 bin lira. Bunu mutlaka aşmamız lazım. Bunun en büyük yolu da büyük şirketlerin, artık kendi başlarına takım kurmayı bırakması. Üç büyük kulübümüz, Cumhuriyet’ten bu yana Türk sporuna çok büyük katkılar ve hizmetler vermekte. Amatör branşlarda bin 650 sporcumuz var. Bu sporcuların eğitimini, gelişmesini, kapasitesini ve karakterini desteklemek durumundayız. Bu, bize bir takım maddi külfetler getiriyor. Spor kulüplerinin bunu tek başına aşması mümkün değil. Futboldan yarattığımız kaynakları amatör branşlara aktarmak zorunda kalıyoruz.”

Mustafa Cengiz, amatör branşlarla ilgili devletin vergi iadesi uygulamasına değinerek, “Devletimiz amatör branşlara vergi iadesi yaptı. Bu vesileyle devletimizden şunu rica ediyorum; ödenen vergilerin peşin alınmasını kaldırmalı. Vergi peşin ve nakit olarak ödenirse destekleniyor. Bunun taksitli halde de devam etmesinin sağlanmasını istirham ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sponsorluk gelirlerini yetersiz gördüklerini anlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, “2017-2018 yılı sponsorluk gelirlerimiz 141 milyon lira, 2018 yıl sonu kapanışımız 163 milyon lira. Bunu da yetersiz görüyoruz. 2019 yılı içindeki rakamlar yıl başında çıkacak. Galatasaray olarak sponsorlukta bir gelir artışı olmasına rağmen bunu yeterli görmüyoruz. HDI da yapabileceğinin azamisini yaptı ama tatmin edici seviyede olduğunu söyleyebilirim. Herkes memnun.” şeklinde görüş belirtti.

Olimpik branşlarda büyük bankalar veya özel şirketlerin Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüplere destek olması gerektiğini savunan Cengiz, şöyle devam etti:

“Voleybol, basketbol ve gelişmesi muhtemel olan branşlarda ister devlet ve yerel yönetimler isterse özel ve tüzel kişiliklerin olmasının anlamı yok. Türkiye’nin 3 ana rengi var. Trabzon ve Bursa da katıldı. Eskişehir, Adana, Sakarya ve İzmir gibi futbol şehirleri var. Devlet elinden geleni yapıyor ama bence yerel yönetimler ve müesseseler yapmıyor. İstanbul’un sahibi yok. Galatasaray Kulübünün milletvekili, sahip çıkanı yok. Gittiğimiz şehirde takım belediyenin, salon belediyenin. Bizim bir salon projemiz var ama 1,5 yıldır gerekli sponsoru bulamıyoruz. Herkes kendine oynuyor. Büyük bankalar gelsin Galatasaray bilmem ne bank, Fenerbahçe bilmem ne bankı yapalım. Olimpik sporlar sadece yöneticilerin destek bulması, HDI Sigorta’nın desteğiyle küresel hale gelemez. Lokal halde bir şey yaparsınız ama kendiniz çalıp, kendiniz oynarsınız. Voleybolda İtalya ve Rusya’yı geçip dünya markası olmamız için desteğe ihtiyacımız var. Maddi açıdan geçmişten gelen borcumuz var. Sıfırdan alsak çok kolaydı. Merkezi otorite gereken desteği yapıyor. Peki Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı basketboldan veya voleyboldan çeksek kim ilgilenir. Alıcısı olmayan bir şeyi sergileyemezsiniz.” “Göğüs sponsorluğu için teklifler var”

Mustafa Cengiz, gelecek sezon sona erecek stat ismi, forma göğüs sponsorluğuyla ilgili çalıştıklarını söyledi.

Futbol takımının göğüs sponsorluğu ile ilgili gelişme olup olmadığının sorulması üzerine Cengiz, “Ağaların eli tutulmaz. Bu konuda çalışıyoruz. Genel olarak bir daralma var. Halkımızın tek çıkış noktası spor ve kendi tuttuğu takımın başarısı. Yenilse de onun üzüntüsü bile bir meşgale yaratıyor. O meşgalenin bizde olmasını istemiyoruz. Göğüs sponsorluğu ve stadın isim hakkı var. Bunlar ana sponsorluklar. HDI Sigorta’dan o yönde bir atılım bekleriz. İnşallah ona da girerler. Adaylar var. Göğüs sponsorluğu için teklifler var. Değerlendiriyoruz. Galatasaray için en iyisine ulaşacağımıza inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Stadın isim sponsorluğuyla alakalı uluslararası şirketlerle görüştüklerini dile getiren Cengiz, “Göreve geldiğimizden beri çalışıyoruz. Uluslararası şirketlerle temaslar sürüyor. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Türk Telekom’un uzatma hakkı var. Kullanıp kullanmayacağını bilemiyoruz. Önümüzde 1,5 yıl var. Altı ay sonra hızlanacağını düşünüyorum.” şeklinde görüş belirtti.

Hancıoğlu: “İki katına çıkardık”

Ahmet Ceyhan Hancıoğlu, geçen sezon kadın takımı için yaptıkları anlaşmayı iki katına çıkararak tüm voleybol şubesine sponsor olduklarını kaydetti.

Sarı-kırmızılı kulüple çok değerli bir iş birliği yaptıklarını anlatan Hancıoğlu, “Amatör branşlar çok değerli ve sahip çıkmak lazım. Üç sene erkek voleybol takımına sponsorduk. Geçen sezon kadın voleybol takıma destek olduk. Bu sefer tüm voleybol şubesinin tamamına destek olduk. Bütçeyi iki katına çıkardık.” diye konuştu.

Galatasaray ile 10 yıllık süren iş birliğinin olduğunu dile getiren Hancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Başkanımız bizi kahraman ilan etti. Kahraman değiliz ama kahraman olma yolunda gidiyoruz. Sponsor olmak çok zor. Ülkemizin bugünkü ekonomik koşullarında sponsor olanın da kaçtığı ortamdayız. HDI Sigorta olarak Türk sporunun, sporcusunun ve kulüplerinin yanındayız. Bir çok alanda varız. Amatör şubelerin durumu ve yönetimi ortada. Büyük marka kulüplerimiz biraz daha kolay sponsor bulabiliyor ama içler acısı bir durum var. Sponsor bulmak çok zor ve bulduğunuz sponsoru da korumak lazım. Sponsora biraz sıcak davranmak lazım. Biz, Galatasaray Kulübü ile 10 yıldır birlikteyiz. Bu 10. imzamız. Böyle büyük markalarla istikrarlı iş yapmak çok değerli. Galatasaray Kulübüne teşekkür ediyorum.”

Böke: “İyi bir sezon geçirdik”

Sarı-kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yöneticisi Okan Böke ise sezonun kendileri açısından iyi geçtiğini söyledi.

HDI Sigorta’nın kendileri için ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Böke, “İyi bir sezon geçirdik. Özellikle erkeklerde iyiydik. Kadınlarda Avrupa’da şanssızdık ama Türkiye’de kupada yarı final, ligde üçüncülük maçı oynadık. Erkeklerde ise Avrupa’nın ciddi başarılı takımlarından biri sayılabiliriz. Galatasaray’ın bu sene voleybolda neler yaptığını anlamak için biraz bakmak lazım. HDI’nin ve devletten aldığımız teşviğin katkıları çok büyük. Önümüzdeki sezon taraftarımızdan voleybola biraz daha fazla destek bekliyorum. Bu takımlar çok büyük desteği hak ediyor.” açıklamasında bulundu.

Kendilerini eleştirenleri gelecek sezon kombine bilet almaya çağırdığını belirten Böke, “Voleybol için ‘Erken transfer yapıyorsunuz. Ne acelesi var.’ diyorlar. Ne zaman başlasaydık? Futbolda yapmayız kızarlar, voleybolda yaparız kızarlar, basketbolda ortada kalırız kızarlar. Uygun bir zamanı bize söylerlerse ona göre davranalım. En iyisini yaptığımız geçen sezon ortaya çıktı. Bu sezon da geçen sezonun habercisi olacak. Buradan Galatasaray taraftarına müjdeliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.