Mazraoui ve Ziyech Tottenham maçı oynanırken oruç açtı

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Tottenham’a 3-2 yenilerek son dakikada elenen Ajax’ta Müslüman futbolcular Noussair Mazraoui ve Hakim Ziyech, karşılaşmanın 22. dakikasında kenara gelerek oruçlarını açtılar. Sırayla saha kenarından aldıkları enerji yiyeceklerini yiyen futbolcular ardından maça devam etti.

Hakim Ziyech mücadelenin 35. dakikasında attığı golle Ajax’ın ikinci golünü kaydetti.

MAÇ ÖZETİ | Ajax Tottenham 2-3 (Tottenham Şampiyonlar Ligi finalinde) Şampiyonlar Ligi`nde tarihi gece... Ajax 1-0`ın rövanşında sahasında Tottenham`a son dakika golüyle 3-2 kaybetti ve finali ellerinin arasından kaçırdı. 2-0`dan muhteşem bir geri dönüşe imza atan Tottenham adını finale yazdırdı. Liverpool Tottenham finali 1 Haziran`da Madrid`de oynanacak. İlgili Haberi Oku

HOLLANDA FEDERASYONU RİCACI OLMUŞTU

Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag, oyunculardan Hollanda futbolu adına ricacı olduğunu belirterek, “Boş mideyle finaller oynanmaz. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı, 2 lig maçı, kupa finali ve belki de Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacaklar. Federasyon olarak inançlarına saygı duyuyor ve bu ayın onlar için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Fakat, Hollanda futbolunun geleceği adına oruçlarını sezon bittikten sonra telafi etmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mauricio Pochettino: `Teşekkürler futbol!` Şampiyonlar Ligi`nde Ajax`ı 3-2 mağlup eden Tottenham`da menajer Mauricio Pochettino maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

AJAX SERBEST BIRAKTI

Ajax Kulübü ise oyuncularını, teknik ve sağlık ekibi ile sürekli temasta olmaları şartıyla serbest bırakmıştı. Ajax tarafından yapılan açıklamada, “Ramazan ayının önemini biliyoruz ve oyuncularımızı inançlarını yaşama ve gerekliliklerini yerine getirme konusunda serbest bırakıyoruz” denildi.