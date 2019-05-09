Mauricio Pochettino: ‘Teşekkürler futbol!’

Tottenham’ın menajeri Mauricio Pochettino, Ajax’ı 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.

“İNANILMAZ DUYGULAR”

Pochettino sözlerine “Konuşması hala zor. İnanılmaz duygular yaşıyorum. Oyuncularımın hepsi kahraman. Bunu sürekli söylüyorum. İkinci yarıda harika oynadılar” şeklinde başladı.

“TEŞEKKÜRLER FUTBOL”

Futbola minnettar olduğunu dile getiren Mauricio Pochettino, “Futbolun içerisinde olmadığı bir hayatta bu duyguları yaşamak imkansız. Teşekkürler futbol” dedi.

“MOURA SÜPER KAHRAMAN”

Maçta hat-trick yapan Moura’yı öven Pochettino, “Oyuncularımın hepsi birer kahraman ama Moura süper kahraman!” ifadelerini kullandı.