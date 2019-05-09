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Şampiyonlar Ligi

Lionel Messi bile protesto edildi! Havalimanında tepki…

Barcelona'da görev aldığı ilk maçtan sonra hiçbir şey Katalan kulübü için aynı olmadı! Sayısız başarı ve kupa kazandıran Messi, Liverpool'a 4-0 yenildikleri maçta İngiltere'den ayrıldığı sırada kendi taraftarından tepki gördü.

9 Mayıs 2019 08:11

Lionel Messi bile protesto ediliyorsa… Neredeyse kırılmadık rekor bırakmayan, Avrupa’da ve İspanya’da şampiyonluklar yaşayan Messi, Liverpool hezimeti sonrasında Barcelona taraftarları tarafından protesto edildi.

Doping testi için Anfield’dan geç ayrılan ve bu nedenle kafileyle birlikte havalimanına gidemeyen Messi, Barcelona Kulübü’nün yöneticisi Pepe Costa ile birlikte havalimanına geldi. Kontrolden geçen Arjantinli yıldıza, taraftarlar yenilginin üzüntüsüyle tepki gösterdi.

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MESSI’NİN CEVABI: “SİZİN PROBLEMİNİZ NE?”

El Mundo Deportivo’da yer alan habere göre; Messi de hayalkırıklığı sonrası tepki gösteren taraftarlara dönerek “Probleminiz ne? Yanlış olan ne?” diyerek karşılık gösterdi.. Stattan ayrılırken morali çok bozuk olduğu görülen Messi’nin yüzü havalimanında da düşüktü!

Costa’nın araya girerek gerginliği sonlandırdığı ve Messi’yi bölgeden uzaklaştırdığı bilgisi de verildi.

Öte yandan bazı taraftarların ise Messi’yi savunduğu ve tepki gösteren grup ile sözlü tartışma yaşadığı belirtildi.

 

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Son güncelleme 18:21 | 9 Mayıs 2019
barcelona Lionel Messi şampiyonlar ligi
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