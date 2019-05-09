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Kerem Demirbay, Bayer Leverkusen’de! Rekor transfer…
Dünyadan Futbol

Kerem Demirbay, Bayer Leverkusen’de! Rekor transfer…

Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay, Hoffenheim'dan Bayer Leverkusen'e transfer oldu. Leverkusen oyuncunun serbest kalma maddesi olan 28 milyon Euro'yu ödedi.

SKOR DIŞ HABER 9 Mayıs 2019 13:48

Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, Hoffeheim’in orta saha oyuncusu Kerem Demirbay’ın serbest kalma maddesini ödeyerek kadrosuna kattı.

3 yıldır Hoffenheim formasını giyen 25 yaşındaki futbolcu, yeni takımı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Leverkusen, Kerem için Hoffenheim’a 28 milyon Euro ödedi. Bu rakam kulüp tarihinin ödenmiş en yüksek transfer ücreti olaraek rekor kırdı!

Türkiye U19, U20 ve U21 formalarını giydikten sonra Almanya Milli Takımı’nı seçen Kerem, 2 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

Hoffenheim’da 86 maça çıkan orta saha oyuncusu 12 gol atıp, 26 asist yaptı.

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Son güncelleme 14:20 | 9 Mayıs 2019
Almanya Bundesliga bayer leverkusen Kerem Demirbay
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