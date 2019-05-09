Kerem Demirbay, Bayer Leverkusen’de! Rekor transfer…

Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, Hoffeheim’in orta saha oyuncusu Kerem Demirbay’ın serbest kalma maddesini ödeyerek kadrosuna kattı.

3 yıldır Hoffenheim formasını giyen 25 yaşındaki futbolcu, yeni takımı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Leverkusen, Kerem için Hoffenheim’a 28 milyon Euro ödedi. Bu rakam kulüp tarihinin ödenmiş en yüksek transfer ücreti olaraek rekor kırdı!

Türkiye U19, U20 ve U21 formalarını giydikten sonra Almanya Milli Takımı’nı seçen Kerem, 2 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

Hoffenheim’da 86 maça çıkan orta saha oyuncusu 12 gol atıp, 26 asist yaptı.

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