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Eczacıbaşı VitrA’da üç ayrılık birden!
Diğer Sporlar

Eczacıbaşı VitrA’da üç ayrılık birden!

2019-2020 kadrosunu şimdiden şekillendirmek isteyen Eczacıbaşı Vitra, Güldeniz Önal, Meliha İsmailoğlu ve Dilara Bağcı ile yollarını karşılıklı anlaşma ile ayırdı.

9 Mayıs 2019 19:28

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2017-2018 sezonunda kadrosuna katılan tecrübeli oyuncu Güldeniz Önal ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı. İki sezon boyunca turuncu-beyazlı formayı giyen Güldeniz Önal, Eczacıbaşı VitrA ile, 2018 CEV Kupası Şampiyonluğu, 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu, 2018 Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü ve 2019 AXA Sigorta Kupa Voley birinciliği yaşadı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Oyunculuğuyla ve ablalığıyla takımımıza çok değerli katkılar sağlayan Güldeniz'e, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” denilirken, tecrübeli smaçör de sosyal medya hesaplarından kulübüne teşekkür eden duygusal bir paylaşımda bulundu.

Soldan sağa: Güldeniz Önal, Meliha İsmailoğlu, Dilara Bağcı (İHA)

Dilara ve Meliha’yla da yollar ayrıldı…

2019-2020 sezonu kadrosunu şekillendirmeye devam eden Eczacıbaşı VitrA, Meliha İsmailoğlu ve Dilara Bağcı’yla da karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Eczacıbaşı Spor Kulübü, turuncu-beyaz formayla önemli kupalar kazanan genç libero Dilara Bağcı ve milli smaçör Meliha İsmailoğlu'na teşekkür etti. Takım menajeri Nalan Ural yaptığı açıklama, “İki oyuncumuzun da takımımıza ayrı ayrı katkıları oldu. Birlikte önemli başarılara imza attık. Meliha ve Dilara’ya katkıları için teşekkür ediyor, bundan sonraki takımlarında da başarılar diliyoruz” dedi.

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Son güncelleme 19:28 | 9 Mayıs 2019
Dilara Bağcı eczacıbaşı vitra Güldeniz Önal Meliha İsmailoğlu Vestel Venüs Sultanlar Ligi voleybol
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