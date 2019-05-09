Chelsea penaltılarla UEFA Avrupa Ligi’nde adını finale yazdırdı!

UEFA Avrupa Ligi’nde finalin adı belli oldu… Seri penaltı atışlarıyla Eintracht Frankfurt’u 4-3’le geçen Chelsea adını finale yazdırdı.

Valencia’yı deplasmanda 4-2 mağlup ederek finale çıkan ilk takım olan Arsenal’in rakibi Chelsea oldu. Londra’da oynanan müthiş mücadelede Chelsea ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibi Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaştı.

28.dakikada Loftus-Cheek ile öne geçen İngilizler skoru koruyamadı. 49’da Jovic ile karşılık veren ve beraberliği yakalayan Eintracht Frankfurt maçı uzatmaya taşımayı başardı.

15’er dakikadan oynanan 2 uzatma devresinde eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarının ardından 4-3 kazanan Chelsea finale çıkan ikinci İngiliz takımı oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde Arsenal- Chelsea finali 29 Mayıs Çarşamba günü Bakü’de oynanacak. Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool-Tottenham , UEFA Avrupa Ligi’nde ise Arsenal-Chelsea finale çıkan 4 İngiliz takımı oldu.

Penaltı atışlarında öne geçme fırsatı yakalayan Eintracht Frankfurt ‘da atışı kullanan Hinteregger topu kalecinin bacaklarının arasına nişanlayıp penaltıyı kaçırdı. 5. penaltı atışını da Paciencia ile kaçıran Eintracht Frankfurt, Hazard’ın son penaltısını çıkaramayınca finale veda etti.

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