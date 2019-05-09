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Chelsea penaltılarla UEFA Avrupa Ligi’nde adını finale yazdırdı!
Uefa Avrupa Ligi

Chelsea penaltılarla UEFA Avrupa Ligi’nde adını finale yazdırdı!

UEFA Avrupa Ligi Finali'ne son bileti alan takım Chelsea oldu... Yarı finalde 1-1 biten ilk maçın rövanşında Chelsea sahasında Eintracht Frankfurt'ı ağırladı. Normal süresi yine 1-1 sona eren mücadele uzatmalara gitti. Seri penaltı atışlarını 4-3 kazanan Chelsea final biletini kaptı.

9 Mayıs 2019 19:45

UEFA Avrupa Ligi’nde finalin adı belli oldu…  Seri penaltı atışlarıyla Eintracht Frankfurt’u 4-3’le geçen Chelsea adını finale yazdırdı.

Valencia’yı deplasmanda 4-2 mağlup ederek finale çıkan ilk takım  olan Arsenal’in rakibi Chelsea oldu. Londra’da oynanan müthiş mücadelede Chelsea ilk maçta 1-1  berabere kaldığı rakibi Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaştı.

28.dakikada Loftus-Cheek ile öne geçen İngilizler skoru koruyamadı. 49’da Jovic ile karşılık veren ve beraberliği yakalayan Eintracht Frankfurt maçı uzatmaya taşımayı başardı.

15’er dakikadan oynanan 2 uzatma devresinde eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarının ardından 4-3 kazanan Chelsea finale çıkan ikinci İngiliz takımı oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde Arsenal- Chelsea finali 29 Mayıs Çarşamba günü Bakü’de oynanacak. Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool-Tottenham , UEFA Avrupa Ligi’nde ise Arsenal-Chelsea finale çıkan 4 İngiliz takımı oldu.

Penaltı atışlarında öne geçme fırsatı yakalayan Eintracht Frankfurt ‘da atışı kullanan Hinteregger topu kalecinin bacaklarının arasına nişanlayıp penaltıyı kaçırdı. 5. penaltı atışını da Paciencia ile kaçıran Eintracht Frankfurt, Hazard’ın son penaltısını çıkaramayınca  finale veda etti.

09 Mayıs 2019 Arsenal Valencia'yı dağıttı ve adını finale yazdırdı! İki numaralı kupada ilk finalist Arsenal oldu! Valencia Arsenal maçı ile UEFA Avrupa Ligi`nde yarı final heyecanı devam etti. İlk maçı evinde 3-1 kazanan Arsenal, deplasmanda da 4-2 ile güldü ve Gabonlu yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang`ın hat-trick yaptığı gecede Londra`ya Bakü biletiyle döndü! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:47 | 10 Mayıs 2019
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