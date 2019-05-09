SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: '24 Haziran'da gerekeni yapacağız'
Akhisarspor’un yabancı futbolcu sıkıntısı!
Akhisarspor

Akhisarspor’un yabancı futbolcu sıkıntısı!

Süper Lig'de bu haftaki Fenerbahçe maçına küme düşme tehlikesiyle çıkan Akhisarspor'da yabancı futbolcuların durumu da can sıkıyor!

9 Mayıs 2019 15:06

Spor Toto Süper Lig’de cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe’yi yenemezse veya rakiplerinden Göztepe, evinde Sivasspor’u mağlup ederse küme düşmesi kesinleşecek Akhisarspor’u transferde de zorlu günler bekliyor.

Yeşil-siyahlılarda sezon sonunda Fatih, Mustafa Yumlu, Serginho, Bilal, Sissoko, Bokila ve Kadir’in sözleşmeleri sona erecek. Kadrosunda 14 yabancı bulunan Akhisar, 1’inci Lig’deki statü gereği en fazla 6 yabancıyla sözleşme imzalayabilecek. Süper Lig kadrosunda yer alan yerli ve yabancı futbolcuların yüksek maliyeti de yeni sezon öncesi işi mucizelere kalan Akhisar’ı düşündürüyor.

Takımda yabancılardan Lukac, Manu, Josue, Cikalleshi, Dany, Cocalic, Regattin, Vrsajevic, Barbosa, Lopes, Rotman’ın sözleşmeleri sürüyor. Akhisar’da sözleşmesi devam eden yabancılardan kadro dışı durumda olan Josue, yönetime yeni sezonda da mukavelesinin bulunduğuna dair rest çekerken disiplinsiz tavırlarıyla kurmayları kızdıran Manu’nun adı Trabzonspor’la anılıyor. Dany’nin lisansı devre arasında askıya alınırken Lukac’ın da ayrılmak istediği öğrenildi. Akhisar’da yerlilerden Bora, futbolu bıraktığını açıklamış, 3. kez çapraz bağlarından sakatlanan Hasan Ali’nin futbol hayatı bitme aşamasına gelmişti.

Son güncelleme 15:06 | 9 Mayıs 2019
Akhisaspor
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Bugün - 20:30
-
Bursaspor
Caykur Rizespor
Yarın - 16:00
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR