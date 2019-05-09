Ajax Tottenham özet! Şampiyonlar Ligi’nde Tottenham finale yükseldi… (MAÇ ÖZETİ)

Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı Ajax Tottenham maçı ile belli oldu. İlk maçta 1-0 rakibin yenmeyi başaran Ajax rövanşta ağırladığı Tottenham 3-2 yenilerek yarı finalde elendi. Toplamda 3-3 biten ancak deplasmanda daha fazla golü bulan Tottenham finale yükseldi. Ajax 5.dakikada kullanılan köşe vuruşunda De Ligt'in kafasıyla 1-0 öne geçti. Ajax farkı 35'te Ziyech ile 2'ye çıkardı. Tadic'in soldan ceza sahasına çıkardığı topa gelişine uzak köşeye bırakan Ziyech harika bir golle farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıda Tottenham geri dönüşü izledi futbolseverler. Tottenham hızlı hücumda golü buldu. Lukas Mora farkı 1'e indirdi. Tottenham Lukas Mora ile bir gol daha buldu durum 2-2'ye geldi. Lukas Mora 3. golü attı ve 9+5'te 3-2 yaptı. Tottenham finale çıktı. İşte Ajax Tottenham özeti…

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ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE FİNAL LİVERPOOL TOTTENHAM ARASINDA

Şampiyonlar Ligi’nde birbirinden güçlü takımları eleme başarısı gösteren Liverpool Tottenham adını finale yazdırmayı başardı. 1 Haziran günü günü karşılaşacak iki takımın mücadelesine sahne olacak final maçı Madrid’te oynanacak.