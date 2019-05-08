Türkiye Yüzme Federasyonundan Tolga Öcal açıklaması

Federasyonun açıklamasında, 1-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonasının son gününde yaşanan sportmenlik dışı davranışın, yüzme camiasında büyük bir üzüntüye yol açtığı ifade edildi.
Açıklamada, “Yaşanılan bu durumun federasyon yönetimimiz tarafından affedilir hiçbir yanı olmadığı gibi, talihsiz olayı kınadığımızı kamuoyuyla paylaşırız. Yaşanılan hadiseyle ilgili, Tolga Öcal isimli sporcu, yarış sırasında Türkiye Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun değerlendirmesi sonucunda diskalifiye edilmiştir. Adı geçen sporcu daha sonrasında disiplin kuruluna sevk edilerek, konuyla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır.” denildi.