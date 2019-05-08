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Türkiye Yüzme Federasyonundan Tolga Öcal açıklaması
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Türkiye Yüzme Federasyonundan Tolga Öcal açıklaması

Türkiye Yüzme Federasyonu, Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nın son gününde finişe ilk sırada gelmek üzere olan 13 yaşındaki Seyfi Diker'e çarparak düşüren 40-44 yaş kategorisi sporcusu Tolga Öcal'la ilgili açıklama yayımladı.

8 Mayıs 2019 19:56

Federasyonun açıklamasında, 1-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonasının son gününde yaşanan sportmenlik dışı davranışın, yüzme camiasında büyük bir üzüntüye yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, “Yaşanılan bu durumun federasyon yönetimimiz tarafından affedilir hiçbir yanı olmadığı gibi, talihsiz olayı kınadığımızı kamuoyuyla paylaşırız. Yaşanılan hadiseyle ilgili, Tolga Öcal isimli sporcu, yarış sırasında Türkiye Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun değerlendirmesi sonucunda diskalifiye edilmiştir. Adı geçen sporcu daha sonrasında disiplin kuruluna sevk edilerek, konuyla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır.” denildi.

08 Mayıs 2019 Türkiye`nin konuştuğu olayda karar verildi! Seyfi Diker şampiyon Marmaris`te düzenlenen Uluslararası Aquamasters Yüzme Yarışları`nda, eski milli yüzücü Tolga Öcal`ın (40), yarışı kendinden önce bitirmek üzere olan kendisinden 27 yaş küçük Seyfi Diker`i (13) denizden çıkarken itip, düşürdüğü anların görüntüsü, sosyal medyada büyük tepki çekti. Olayın ardından Öcal centilmenliğe aykırı davranışta bulunduğu gerekçesiyle diskalifiye edilirken, Seyfi Diker ise hem kendi kategorisinde hem de tüm yaş grubundan sporcuların yer aldığı erkekler genel klasmanda şampiyon ilan edildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:56 | 8 Mayıs 2019
Seyfi Diker Tolga Öcal yüzme
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