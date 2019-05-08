Tokyo’nun provası Manchester’da

Tekvandoda gözler İngiltere’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na çevrilecek. Milli tekvandocular, 15-19 Mayıs tarihlerinde Manchester kentinde gerçekleştirilecek yılın en önemli organizasyonunda tatamiye çıkacak.

Türkiye Tekvando Başkanı Metin Şahin ile milli sporcular İrem Yaman ve Emre Kutalmış Ateşli, Dünya Şampiyonası öncesi açıklamalarda bulundu.

Şampiyonaya kısa bir süre kaldığına işaret eden başkan Şahin, “İyi hazırlandık. 2019’daki turnuvalarda çocuklarımız önemli başarılar elde etti. 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi çok büyük bir prova. 2020 Tokyo Olimpiyatları’na giden yolda başarılı olmak istiyoruz. Takımımız güçlü. 2018 ile 2019’un geride kalan kısmı çok verimli geçti. Başarılı bir şekilde Dünya Şampiyonası’nı bitirip, olimpiyatlar yolunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz” diye konuştu.

Şahin, 2017’de Güney Kore’nin Muju kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nın güzel geçtiğini vurgulayarak, “Son Dünya Şampiyonası’nda 182 ülke içinde ikinci olmuştuk. Burada da aynı başarıyı tekrarlama gayretinde olacağız. Zor bir şampiyona. Dünya Şampiyonası’nda katılım çok fazla ama inşallah başaracağız” ifadelerini kullandı.

Erkek tekvandocuların da performanslarını son dönemde yükselttiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

“Erkeklerde bir gençleşme dönemi oldu. Şu anda çok başarılı sporcularımız var. Yanımda Emre var, burada olmayan diğer çocuklarımız var. Onlar da son turnuvalarda, dünya çapındaki organizasyonlarda çok büyük başarılar elde ettiler. İnşallah bunun devamını sağlayacağız. Hem erkek hem kadın takımımız dünyada Türkiye’ye yakışır bir şekilde ülkemizi temsil etmeye devam edecek.”

İREM TARİHE GEÇMEK İSTİYOR

Milli tekvandocu İrem Yaman, ikinci kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçmek istediğini söyledi.

Rusya’da 2015 yılında dünya şampiyonluğuna ulaşan 23 yaşındaki İrem, “İkinci kez dünya şampiyonu olmak için çalışıyoruz. Takım halinde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Çok az bir zaman kaldı. Çok heyecanlıyız. 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi hem iyi bir antrenman hem de kariyerim için önemli. Şampiyona umarım güzel geçer” değerlendirmesini yaptı.

İrem Yaman, dünya şampiyonalarında iki altın madalya kazanan Türk kadın tekvandocunun bulunmadığının hatırlatılması üzerine “İlk olimpiyat şampiyonu kadın tekvandocu olmak istiyorum. İki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan kadın tekvandocu olmak istiyorum. Tarihte bir ilk olacak. Umarım gerçekleşir” şeklinde görüş belirtti.

İrem Yaman: `En büyük motivasyon kaynağım `Yapamazsın` denilmesi` Türkiye`nin en başarılı kadın sporcularından İrem Yaman, en büyük motivasyon kaynağının. `Yapamazsın` denilmesi olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

EMRE’NİN İLK ‘BÜYÜK’ HEYECANI

Emre Kutalmış Ateşli büyüklerde ilk kez Dünya Şampiyonası’nda mücadele edeceği için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Hazırlık döneminin iyi geçtiğinin altını çizen 18 yaşındaki milli tekvandocu, “Antrenmanlarımız çok verimliydi. Dünya Şampiyonasın’da emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. İlk kez böyle büyük bir turnuvaya katılacağım. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz” dedi.

Gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Emre, rakiplerinden çekinmediğini belirtti. Son olimpiyat şampiyonu Azerbaycanlı Radik Isaev’i yenerek dikkatleri çeken milli sporcu, “Rakiplerime göre yaşım henüz çok genç ama bu benim için engel değil. Onların tecrübeleri, benim de gücüm var” yorumunda bulundu.

Emre, teknik heyete olimpiyat şampiyonu eski milli tekvandocu Servet Tazegül’ün katılmasıyla ilgili de “Servet hocanın bize tecrübelerini aktarması çok moral ve motivasyon oldu. Biz de onun yolundan gitmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli tekvandocu, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmayı ve madalya almayı hedeflediğini kaydetti.

MANCHESTER KADROSU

Dünya Tekvando Şampiyonası’nda madalya mücadelesi verecek milli sporcular şöyle:

Kadınlar: Filiz Ögel (46 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İrem Yaman (62 kilo), Nur Tatar Askari (67 kilo), Nafia Kuş (73 kilo), Sude Bulut ( 73 kilo)

Erkekler: Deniz Dağdelen (54 kilo), Kemal Külük (58 kilo), Ferhat Can Kavurat (63 kilo), Hakan Reçber (68 kilo), Barış Dağ (74 kilo), Yunus Sarı (80 kilo), Hasan Can Lazoğlu (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli ( 87 kilo)