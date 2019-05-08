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TFF 2. Lig’de Play-Off maçları başlıyor
Spor Toto 2. Lig

TFF 2. Lig’de Play-Off maçları başlıyor

TFF 2. Lig'den Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off'ta heyecan yarın başlayacak.

8 Mayıs 2019 12:05

TFF 2. Lig’de normal sezon sonucunda Kırmızı Grup’ta Fatih Karagümrük, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Tuzlaspor ve Şanlıurfaspor, Beyaz Grup’ta ise Kastamonuspor 1966, Yılport Samsunspor, Sakaryaspor ve Sarıyer, play-off oynamaya hak kazandı.

Çeyrek finalde ilk maçlar yarın, rövanşları 13 Mayıs Pazartesi, yarı finalde ilk karşılaşmalar 17 Mayıs Cuma, rövanşları ise 21 Mayıs Salı günü oynanacak.

İki gruptan finale çıkan takımlar, 28 Mayıs Salı günü Spor Toto 1. Lig’e yükselmek için karşı karşıya gelecek. Play-off çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Kırmızı Grup

Yarın:

16.30 Tuzlaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Tuzla Belediye)

20.30 Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük (Şanlıurfa GAP)

13 Mayıs Pazartesi:

16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tuzlaspor (Manisa Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

16.00 Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor (Vefa)

Beyaz Grup

Yarın:

16.30 Sarıyer-Kastamonuspor 1966 (Yusuf Ziya Öniş)

20.45 Sakaryaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Sakarya Atatürk)

13 Mayıs Pazartesi:

15.30 Kastamonuspor 1966-Sarıyer (Kastamonu Gazi)

20.30 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Son güncelleme 12:05 | 8 Mayıs 2019
play off TFF 2. Lig
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