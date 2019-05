Mustafa Cengiz: Faruk Süren’e küfür etmedim

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda düzenlenen mayıs ayı divan kurulu toplantısında açıklamada bulundu. Göreve geldiğinden beri kendisinde bir bozulma olmadığı belirten Mustafa Cengiz, “Ben ilk gün ne isem oyum. İnsanın 4 yaşından sonra kişilik ve karakteri oluşuyor. Fatih Altaylı'nın konuşmasında üzüldüğüm noktalar oldu. ‘Çok konuşuyor dedi, boş konuşuyor', ‘4 tane baldırı çıplak karşısında' dedi. Onlar 20’ye yakın değerli basın mensuplarıydı. Onlara baldırı çıplak denmez, dememesi gerekir. Şiddetle kınıyorum. Çünkü bizi de küçük düşürüyor. O gecikmiş bir toplantıydı” diye konuştu.

Ali Koç’un açıklamalarına cevap veren Mustafa Cengiz, “Ali Koç’un bir açıklaması oldu. Açıklama yaparken elektrikler kesildi, ‘hayvanla hayvan olmam’ diye bir söz kaldı. Onlar da üzerine alındı. Beni aradılar, bir mektup yolladım, o mektubu da gereğinde karşı taraf açıklar. Biz bu şampiyonluk yolunda hiçbir yanlış, hile, desise yapmadık; dümdüz yürüdük. Galatasaray Türkiye’dir, buna özellikle dikkat edin” dedi.

“Benim gitmemi istiyorlar”

Kendisinin gitmesinin istendiğini vurgulayan Cengiz, “Benim gitmemi istiyorlar. Saygı duyuyorum. Beni beğenmek zorunda değilsiniz. Demokrasi var. Ama şöyle bir şey istiyorlar; Mustafa Cengiz’siz bir seçim istiyorlar. Bunu istiyorlar, yapmayın. Ben çokta girmek istemiyorum. ‘İbra etmezsiniz mali açıdan anlayan anlar’ dedim. Anında sülale boyu, bana karşı olan taraf tehdit etti dediler. Tehdit etmedim. Ama illa tehdit diye algılıyorsanız tehdit etmedim diye beyan ediyorum. O güzel bir tabloyu yapmayın dedim. Demeye getirdim. Tehdit diye yazdılar” şeklinde konuştu.

“Küfür etmedim”

Olağan genel kurulda eski başkan Faruk Süren ile arasında yaşanan hakkında konuşan Başkan Cengiz, “Ben Dursun Başkan’a muhalefetle geldim. Ben her Galatasaraylı gibi hizmet etmek isterim. Ben o görevi üzerimde buldum. Ben elimden geleni yapıyorum, yapmaya da hazırım. Başkan olsam da olmasam da. Geldi bana bunu dedi. Yalanlamak için söylemiyorum. Benim hiç kimseyi küçük düşürmek gibi bir kastım yok. Salonu görüyorsunuz. 1100 kişi gitmiş. Yüzde 80'ini ibra yanlısıydı gittiler. ‘Gelir misin' dedi, gittim. ‘Başkan çık kürsüye; de ki, ben seçime gidiyorum. Lütfen beni ibra ediniz' dedi ve ben dinledim. Tepki vermedim. Bir şey demeden, arkamı dönüp, çıktım gittim. Bazı arkadaşlar tepki gösterdi. Bunu sohbet ortamında anlattım. Ben küfür etmedim. İçimden de etmedim. Samimi söylüyorum etmedim. Dilimde durmuyor bilirsiniz söylerim. Bununla ilgili ettin diyorsa ben etmedim. İlla öyle diyorsa ben özür dilerim. Bu beni küçültmez. Faruk Bey’e öfkemi ifade şeklim yanlış oldu, özür dilerim” açıklamasında bulundu.

“Ben bir şey yaptıysam özür diliyorum”

Galatasaray Spor Kulübü başkanlığı makamının ikbal, fırsat ve kazanım elde etmek yeri olmadığını ifade eden Mustafa Cengiz, “Burası hizmet makamıdır. Ben hizmet ettiğime inanıyorsam, üyelerden destek görüyorsam, ben buna devam ederim. Faruk Süren'in bana terbiyesiz demesini de kınarım. Aynı şekilde Fatih Altaylı'nın terbiyeli ol lafını da kınarım. Ben Galatasaray başkanıyım. Edepli olmak zorundayım. Edep, etiktir. Etik ahlaktır. Ahlak edeptir. İnsanı hayvandan ayıran en büyük unsur edeptir. Ben bir şey yaptıysam özür diliyorum” dedi.

“Ben onlara dememiştim”

Fenerbahçe'nin aleyhlerinde yaptığı sert açıklamalarına cevap veren sarı-kırmızılıların başkanı Cengiz, “O konuda elektrikler kesildi. 7 kere elektrik kesildi. Benim o konuşmam sırasında 17 saniyelik aradaki konuşmam gitti. Sadece, ‘Hayvanla hayvan olmam' ve ‘Kötüyle kötü olmam' kaldı. Bunu bir camia üstüne alındı. Ben onlara dememiştim. Bildiri yayınladılar. Beni aradılar. Ben kendilerine dediğim halde bir şeyler oldu. Bir mektup yolladım. İçeriğini açıklamıyorum, karşı taraf açıklar” ifadelerini kullandı.

“Arada gri var, grinin 50 bin tane tonu var”

Sarı-kırmızılıların taraftar grubu UltrAslan'ın üzerinden kendilerine yapılan eleştirilere de değinen Mustafa Cengiz, “Galatasaray Başkanı tarikat toplantısına gidene el salladı diye suçladılar. Orada 2 bin 500 insan vardı. Çok kritik bir an. Öyle dualar edildiği için otomatik, spontane şampiyon olmuyoruz. Keşke öyle olsa. Öyle bir dünya yok. Tek tek, gergef gibi oya gibi nakış gibi işleye işleye… Anlatamam. Anlattığım anda herkes yanlış anlar. Size ve rakiplerimize bütün kutsiyetimle temin ediyorum ki hiçbir yanlış, hile, desise, yalan yapmadık bu şampiyonluk yolunda. Dümdüz yürüdük ama ne gerekiyorsa onu yaptık. Bunun yansımasını da 51 bin kişiyle rekor kırarak gördük. İşte o taraftarı uğurlarım. Her gün uğurlarım, her saat uğurlarım. Ama ultrAslan ama ultrakaplan hiç fark etmez. Lütfen toplumları siyaha veya beyaza boyamayalım. Arada gri var, grinin 50 bin tane tonu var. Galatasaray Türkiye’dir” diyerek sözlerini tamamladı.