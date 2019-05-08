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Messi sahadan yalnız ayrıldı
Şampiyonlar Ligi

Messi sahadan yalnız ayrıldı

Liverpool'a karşı şok bir mağlubiyet alan ve Şampiyonlar Ligi'nden elenen Barcelona takımı, maçtan sonra Messi'nin doping testi uzun sürünce stadı onsuz terketti. Messi daha sonra özel araçla havalimanına ulaştı.

SKOR DIŞ HABER 8 Mayıs 2019 11:44

Şampiyonlar Ligi’nde finale çıkan ilk takımı belirleyecek olan maçta Liverpool tarihi başarıya imza attı. Barcelona ile karşılaştığı ilk maçta 3-0 yenilen İngiliz devi, bu maçın rövanşında adeta bir mucize yaratarak rakibini 4-0 mağlup etti. Böylelikle Liverpool Şampiyonlar Ligi’nde finale yükseldi.

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The Sun’ın haberine göre, maçın ardından UEFA tarafından Messi’ye doping testi yapıldı. Süreç beklenenden uzun sürünce, daha fazla vakit kaybetmek istemeyen Barcelona yetkilileri ve oyuncuları hızlı bir şekilde toparlanıp stadı terk etti. Messi’ye ise havalimanına ulaşması için özel araç ayarlandı. Yenilginin ardından büyük üzüntü yaşayan Arjantinli futbolcu maçın bitmesinin ardırdan olduğu yere çöktü ve uzun süre kendine gelemedi. Bu sırada Messi’yi teselli etmek için hiçbir takım arkadaşının yanına gelmemesi dikkat çekti.

08 Mayıs 2019 Liverpool mucizesi! Cüneyt Çakır`ın yönettiği maçta Barcelona dağıldı Şampiyonlar Ligi`nde finale çıkan ilk takımı belirleyen maçta Liverpool, 3-0`ın rövanşında Barcelona karşısında adeta mucize yarattı. Cüneyt Çakır`ın yönettiği maçta Liverpool, tarihi bir başarıya imza attı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:20 | 8 Mayıs 2019
barcelona Lionel Messi
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