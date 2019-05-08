Messi sahadan yalnız ayrıldı

Şampiyonlar Ligi’nde finale çıkan ilk takımı belirleyecek olan maçta Liverpool tarihi başarıya imza attı. Barcelona ile karşılaştığı ilk maçta 3-0 yenilen İngiliz devi, bu maçın rövanşında adeta bir mucize yaratarak rakibini 4-0 mağlup etti. Böylelikle Liverpool Şampiyonlar Ligi’nde finale yükseldi.

Liverpool mucizesinin ardından Jurgen Klopp küfür etmekten kendini alamadı! `Çocuklar artık uyumuştur` Liverpool`un Barcelona`yı 3-0`ın rövanşında 4-0 yenerek Şampiyonlar Ligi`nde finale yükseldiği karşılaşmanın ardından röportaj veren Jurgen Klopp, Bunu anlatmamın başka yolu yok diyerek küfürlü bir konuşma yaptı. İlgili Haberi Oku

The Sun’ın haberine göre, maçın ardından UEFA tarafından Messi’ye doping testi yapıldı. Süreç beklenenden uzun sürünce, daha fazla vakit kaybetmek istemeyen Barcelona yetkilileri ve oyuncuları hızlı bir şekilde toparlanıp stadı terk etti. Messi’ye ise havalimanına ulaşması için özel araç ayarlandı. Yenilginin ardından büyük üzüntü yaşayan Arjantinli futbolcu maçın bitmesinin ardırdan olduğu yere çöktü ve uzun süre kendine gelemedi. Bu sırada Messi’yi teselli etmek için hiçbir takım arkadaşının yanına gelmemesi dikkat çekti.

Liverpool mucizesi! Cüneyt Çakır`ın yönettiği maçta Barcelona dağıldı Şampiyonlar Ligi`nde finale çıkan ilk takımı belirleyen maçta Liverpool, 3-0`ın rövanşında Barcelona karşısında adeta mucize yarattı. Cüneyt Çakır`ın yönettiği maçta Liverpool, tarihi bir başarıya imza attı. İlgili Haberi Oku