Messi sahadan yalnız ayrıldı

Şampiyonlar Ligi’nde finale çıkan ilk takımı belirleyecek olan maçta Liverpool tarihi başarıya imza attı. Barcelona ile karşılaştığı ilk maçta 3-0 yenilen İngiliz devi, bu maçın rövanşında adeta bir mucize yaratarak rakibini 4-0 mağlup etti. Böylelikle Liverpool Şampiyonlar Ligi’nde finale yükseldi.
The Sun’ın haberine göre, maçın ardından UEFA tarafından Messi’ye doping testi yapıldı. Süreç beklenenden uzun sürünce, daha fazla vakit kaybetmek istemeyen Barcelona yetkilileri ve oyuncuları hızlı bir şekilde toparlanıp stadı terk etti. Messi’ye ise havalimanına ulaşması için özel araç ayarlandı. Yenilginin ardından büyük üzüntü yaşayan Arjantinli futbolcu maçın bitmesinin ardırdan olduğu yere çöktü ve uzun süre kendine gelemedi. Bu sırada Messi’yi teselli etmek için hiçbir takım arkadaşının yanına gelmemesi dikkat çekti.