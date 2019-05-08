Menemen Belediyespor kongre kararı aldı

Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin başkanlığında toplanan yönetim, kongre tarihlerini de belirledi. Sarı-lacivertli kulübün ilk toplantısının 25 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:00’te Menemen İlçe Stadyumu’nda yapılacağı, çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının ise 1 Haziran 2019 tarihinde aynı yer ve saatte gerçekleşeceği ifade edildi. Genel kurulda eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin’ın kulüp başkanlığına aday olacağı bildirildi.

Yeni Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un da Şahin’e karşı bir kişiyi aday göstereceği ifade edildi. Tahir Şahin’in başkan seçilmesi durumunda Menemen Belediyespor’u şirketleştireceği ve kulübün adını Menemenspor A.Ş olarak değiştireceği bildirildi. Tahir Şahin, 20 yıldır Menemen Belediyespor’a hizmet ettiğini belirterek, “Tarih yazarak şampiyon olduk. Gelecek sezon Altınordu modelini benimseyeceğiz ve bütçemizi sarsmadan iyi bir takım kuracağız” dedi. Öte yandan İzmir ekibinde yardımcı antrenör Cenk Laleci sportif direktörlük görevine getirildi.

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