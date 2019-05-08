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‘Her şey çok güzel olacak’ sloganı Madrid’de! Federer’in maçında
Diğer Sporlar

‘Her şey çok güzel olacak’ sloganı Madrid’de! Federer’in maçında

Ekrem İmamoğlu'nun YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardında yaptığı konuşmada kullandığı ve Türkiye'de birçok ünlü isim tarafından kullanılan 'Her şey çok güzel olacak' sloganının ünü dünyaya yayıldı. Madrid Open'da oynanan Roger Federer'in Richard Gasquet ile oynadığı maçra tribünlerden 'Her şey çok güzel olacak' sesleri yükseldi.

8 Mayıs 2019 09:16

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerini tekrarlama kararı alması ve Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal etmesinin ardından ortaya çıkan “Her şey çok güzel olacak” sloganı, Türkiye’den sonra dünyaya ya da yayıldı.

Madrid Open’da dünyaca ünlü sporcu Roger Federer ile Richard Gasquet arasında oynanan tenis maçında tribünlerden “Her şey çok güzel olacak” sloganı duyuldu.

Sosyal medyada “Her şey çok güzel olacak” sloganının duyulduğu anın görüntüsü, birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Son güncelleme 09:50 | 8 Mayıs 2019
ekrem imamoğlu Federer her şey çok güzel olacak madrid open
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