‘Her şey çok güzel olacak’ sloganı Madrid’de! Federer’in maçında

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerini tekrarlama kararı alması ve Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal etmesinin ardından ortaya çıkan “Her şey çok güzel olacak” sloganı, Türkiye’den sonra dünyaya ya da yayıldı.

İspanya’da Federer’in maçı esnasında tribünden gelen sese dikkat edin: “Her şey çok güzel olacak!” pic.twitter.com/SeCzj3syJM — Av. Orkun Utkubaş (@orkunutkubas) May 7, 2019

Madrid Open’da dünyaca ünlü sporcu Roger Federer ile Richard Gasquet arasında oynanan tenis maçında tribünlerden “Her şey çok güzel olacak” sloganı duyuldu.

Sosyal medyada “Her şey çok güzel olacak” sloganının duyulduğu anın görüntüsü, birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.