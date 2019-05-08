SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ünlü iş adamının yeğenine FETÖ'den tutuklama!
Gareth Bale’nin menajerinden transfer açıklaması! ‘Real Madrid’de kalmak istiyor’
İspanya La Liga

Gareth Bale’nin menajerinden transfer açıklaması! ‘Real Madrid’de kalmak istiyor’

Real Madrid'in yıldız ismi Gareth Bale'nin menajeri geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

8 Mayıs 2019 20:08

Bu sezon taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratan İspanyol devi Real Madrid’de Galli futbolcu Gareth Bale’ın menajeri yıldız isimin geleceği hakkında konuştu.

Gareth Bale’ın takımda kalmak istediği söyleyen menajeri Barnett, futbolcusunun geleceği için şunlar söyledi; “Gareth takımda kalmak istiyor. Zidane Bey bunu ister mi bilmiyorum ama Gareth takımda kalmaktan yana. Bir sözleşmesi var ve 2022’ye kadar takımda kalmayı arzuluyor. O dünyanın en iyi 3-4 oyuncusundan biri.”

29 yaşındaki Galli futbolcu Bale, 2013 yılı yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Tottehnham Hotspur’dan dönemin rekorunu kırarak 101 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gelmişti. Tecrübeli futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla 42 maçta forma giymiş 14 gol atıp, 6 da asist yapmıştı.

Son güncelleme 20:08 | 8 Mayıs 2019
Gareth Bale Real Madrid transfer
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Yarın - 20:30
-
Bursaspor
Caykur Rizespor
11/05/2019 - 16:00
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR