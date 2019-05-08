Gareth Bale’nin menajerinden transfer açıklaması! ‘Real Madrid’de kalmak istiyor’

Bu sezon taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratan İspanyol devi Real Madrid’de Galli futbolcu Gareth Bale’ın menajeri yıldız isimin geleceği hakkında konuştu.

Gareth Bale’ın takımda kalmak istediği söyleyen menajeri Barnett, futbolcusunun geleceği için şunlar söyledi; “Gareth takımda kalmak istiyor. Zidane Bey bunu ister mi bilmiyorum ama Gareth takımda kalmaktan yana. Bir sözleşmesi var ve 2022’ye kadar takımda kalmayı arzuluyor. O dünyanın en iyi 3-4 oyuncusundan biri.”

29 yaşındaki Galli futbolcu Bale, 2013 yılı yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Tottehnham Hotspur’dan dönemin rekorunu kırarak 101 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gelmişti. Tecrübeli futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla 42 maçta forma giymiş 14 gol atıp, 6 da asist yapmıştı.