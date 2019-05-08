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Galatasaray Divan Kurulu’nda Başkan Mustafa Cengiz’e tepki: Gereksiz yere yaratılan gerginlik…
Galatasaray

Galatasaray Divan Kurulu’nda Başkan Mustafa Cengiz’e tepki: Gereksiz yere yaratılan gerginlik…

Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Başkan Mustafa Cengiz'in Faruk Süren ile ilgili açıklamaları hakkında yaptığı konuşmada "Konuya yaklaşım, yaratılan algı ve özellikle üslup tam tersine ayrıştırıcı olmaya devam etmektedir. Gereksiz yere yaratılan gerginlik ve mağduriyetlerin hiç kimseye sürdürülebilir bir faydası yoktur" dedi.

8 Mayıs 2019 16:39

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki Özhan Canaydın Salonu’nda yapılan toplantıda, yeni oluşturulan etik ve iletişim çalışma grupları ile tüzük tadil revizyonu çalışmaları hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Sunumların ardından gündem hakkında konuşan Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz’in eski başkanlardan Faruk Süren ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Daha önceki toplantılarda birlik ve beraberlik mesajları verdiklerini aktaran Hamamcıoğlu, “23 Mart’ta yapılan olağan genel kurul sonrası yaşanmakta olan sıkıntı ve olağan dışı süreç boyunca tüm paydaşlarımızın beyanlarına çok dikkat etmeleri ve her türlü ayrıştırıcı, ötekileştirici mesajlardan kaçınmaları, özellikle futbol takımımızın şampiyonluk yolunda potaya girdiği dönemde birlik olmamız gerektiğini hatırlatmıştık. Eski yöneticilerimizin, başkanlarımızın ve sporcularımızın, Galatasaray’ımızın en önemli varlığı olduğunu birçok kez vurguladık” diye konuştu.

Başkan Mustafa Cengiz’in spor basını temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda eski başkanlardan Faruk Süren hakkında talihsiz beyanlarda bulunduğunu savunan Hamamcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu konuda bize çok tepki geldi. Bu konuyu bugünkü divan toplantısında biraz yumuşatarak geçmeyi planlarken Sayın Cengiz’in dün akşam itibarıyla resmi sitemizde yayımlanan zorunlu açıklaması çıktı. Bu mesajın sonunda birlik ve beraberlikten söz edilmekteyse de konuya yaklaşım, yaratılan algı ve özellikle üslup tam tersine ayrıştırıcı olmaya devam etmektedir. Gereksiz yere yaratılan gerginlik ve mağduriyetlerin hiç kimseye sürdürülebilir bir faydası yoktur. Divan kurulu olarak tüm paydaşlarımızı gelişmeleri, süreçleri, görev ve sorumluluklar ile öncelikleri doğru okumaya davet etmek zorunda hissediyoruz.”

Hamamcıoğlu, yayıncı kuruluş olan beIN Sports ile Türkiye Futbol Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği “Futbolun Süperleri” ödül töreninde Galatasaray’dan kimseye ödül verilmemesiyle ilgili, “Yayıncı kuruluş ve Türkiye Futbol Federasyonunun henüz lig bitmeden 2018-2019’un en başarılılarını alelacele belirlemesi işgüzarlıktır. Bu organizasyon kanımızca düpedüz emeğe saygısızlık ve bilinçli bir algı yönetimidir. Tek istediğimiz futbol takımımızın ve hocalarımızın oyuncuları vasıtasıyla buna cevap vermesidir. Temennimiz o dur ki; mutlu sona ulaşmamıza çok az kaldı. Yönetim kurulunun törenlere katılmayarak gösterdiği seviyeli tepkiyi takdirle karşıladık” şeklinde görüş belirtti.

Son güncelleme 16:39 | 8 Mayıs 2019
faruk süren galatasaray Mustafa Cengiz
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