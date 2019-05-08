Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı’nda Ekrem İmamoğlu’na destek!

Galatasaray’ın Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda yapıldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu ile divan üyeleri katılım gösterdiği Divan’da Hayri Kozak’ın yaptığı konuşma gündem oldu.

Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak toplantıda kürsüye çıkarak söz aldı. 23 Haziran’da yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Ekrem İmamoğlu’na destek veren ve ‘her şey çok güzel olacak’ sloganını söyleyen Kozak salondan büyük alkış aldı.

‘TÜRKİYE’NİN BAYRAM YAPACAĞI BİR AKŞAM OLACAK’

”23 Haziran’da, şampiyonluğumuz da dahil her şey çok güzel olacak. Aynen İmamoğlu’nun söylediği” gibi diyen Kozak; ”Tanrı, İmamoğlu’nu bu memlekete bağışladı. Allah yardımcısı olsun. İnşallah o gün 23 Haziran akşamı yalnızca biz değil Türkiye’nin bayram yapacağı bir akşam olacak. Bunu gönülden temenni ediyorum. Hepimize düşen görev var. Tutacağız kulağından gelmeyeni de götüreceğiz. 23 Haziran’da noktayı koyacağız. Memleketin kurtuluşunu, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğini tek çıkış yolu 23 Haziran’da bir zafer kazanmasıdır bu genç delikanlının. Allah onun da yardımcısı olsun, memleketin de yardımcısı olsun, hepimizin de yardımcısı olsun. Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın sonunda Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun “Umarım bu son divan toplantımız olmaz” esprisi de salonda gülüşmelere neden oldu.