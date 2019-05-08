Fikret Orman ve gerçekler

Beşilktaş’ta kongre rüzgârları esiyor. Büyük başkan Fikret Orman ve yönetimi neler yaptı:

1- Türkiye'nin en güzel, en modern ve dünyanın en iyi statlarından bir tanesini devletten yardım almadan 125 milyon dolar harcayarak büyük Beşiktaş kulübüne kazandırmış.

2- Türkiye Ligi'nde duble şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazarak Beşiktaş'ın en başarılı sürecini yaşattı.

3- Ümraniye'de hazineden yeni almış olduğu arazilerle beraber bütün altyapıyı oraya taşıyıp, Türkiye'nin en iyi altyapı tesislerini kurma adına Mimar Metin ve Mimar Erdem Bey ile başlamıştır. Başkan, en kısa sürede en iyi altyapı tesisini Beşiktaş'a kazandıracaktır.

4- Bugün benim de başkanvekili olduğum Süleyman Seba Kompleksi'nde Beşiktaş'ın 51 dükkanlı AVM'si, 25 katlı bir gökdeleni ve Acıbadem Hastanesi, bir Petrol Ofisi ve gayrimenkulleri bulunuyor.

Bunların toplam değeri yaklaşık 200 milyon dolardır. Sayın Başkan Fikret Orman ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ile yapılan tadilat ve yenileme projesinde Süleyman Seba Kompleksi, İstinye Park'tan daha lüks, daha modern bir AVM konumuna geldi. Burası Beşiktaş'ın geleceğini kurtarır ve borcunu ödeyebilecek kapasitedir. Ayrıca buradan gelecek yıllık kira gelirleriyle Beşiktaş'ta tüm personelin maaşları ve kulübün giderleri rahatça karşılanacaktır.

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