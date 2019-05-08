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Fenerbahçe’ye Final Four öncesi şok haber! İki yıldız kesin yok… İki yıldızın durumu belirsiz
Euroleague

Fenerbahçe’ye Final Four öncesi şok haber! İki yıldız kesin yok… İki yıldızın durumu belirsiz

Euroleague Final Four maçında Anadolu Efes ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de iki yıldızın oynayamayacağı kesinleşti. Fenerbahçe'de yapılan açıklamada bir başka iki yıldızın durumunun ise belirsiz olduğu belirtildi.

8 Mayıs 2019 11:03

Fenerbahçe, Euroleague Final Four maçı öncesi şok haberle sarsıldı. Finale yükselmek için Anadolu Efes ile mücadele edecek olan Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome’nin forma giyemeyeceği kesinleşti. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jan Vesely ve Nikola Kalinic’in ise oynamasının şüpheli olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü’nün resmi internet sitesinde sakat oyuncular ile ilgili yaptığı bilgilendirme açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları devam eden oyuncularımız Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome, ekibimizin 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde oynayacağı Final Four karşılaşmalarında forma giyemeyecektir.

Takımımızda, sakatlık sorunları nedeniyle formalarından bir süredir uzak kalan Jan Vesely ve Nikola Kalinic'in ise tedavi süreçleri devam etmektedir. İki sporcumuzun son durumuna, sağlık durumlarının gelişimi gözlemlenerek Final Four öncesinde karar verilecektir.”

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Son güncelleme 11:03 | 8 Mayıs 2019
Datome Fenerbahçe kalinic Vesely
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