Muhteşem geri dönüş! Liverpool Barcelona maç özeti izle (Şampiyonlar Ligi maç özetleri)

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Liverpool Barcelona’yı ağırladı. İlk maçta 3-0 yenilen Liverpool, Salah ve Firmino gibi eksiklere rağmen Barcelona’yı 4-0 geçerek adını finale yazdırdı. İzleyemeyenler için Şampiyonlar Ligi maç özetleri ve Liverpool Barcelona maç özeti haberimizde.

LİVERPOOL BARCELONA MAÇ ÖZETİ

Dakikalar 7’yi gösterdiğinde Liverpool Origi ile fileleri havalandırdı ve bu gol aynı zamanda ilk yarının skorunu da belirledi. Origi attığı golle de Divock Origi, Şampiyonlar Ligi tarihinde Liverpool formasıyla gol atmayı başaran 50. farklı oyuncu oldu. Barcelona ilk yarıda Messi ve Suarez ile Liverpool kalesinde etkili olmasına karşın ilk yarıda ağları havalandıramadı.

LİVERPOOL BARCELONA MAÇ ÖZETİ İZLE

Liverpool ikinci yarıya da oldukça etkili başladı. İkinci yarıda Andrew Robertson’un yerine oyuna dahil olan Wijnaldum ile 54. ve 56. dakikalarda 2 gol bulan ev sahibi ekip skoru da 3-0’a getirdi. Anfield’daki tarihi gecede Liverpool’a finali getiren golü ise 78. dakikada Origi kaydetti.

Liverpool’un rakibi, Ajax ile Tottenham (1-0) arasında oynanacak diğer yarı final rövanş maçının ardından belli olacak. Şampiyonlar Ligi’nde final karşılaşması, 1 Haziran’da İspanya’nın başkenti Madrid’de oynanacak.