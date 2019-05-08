Efeler Ligi’nde şampiyon olan takım hangisi? Hadi ipucu sorusu…

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. 8 Mayıs ipucusu Voleybol erkeklerde 49. şampiyonun belli olduğu Efeler Ligi’nden geldi. Play-off final serisinin beşinci maçında Arkas Spor’u 3-0 yenerek şampiyon olan takım hangisi biliyor musunuz? İşte Hadi ipucu sorusu ve cevabı…

EFELER LİGİ’NDE ŞAMPİYON OLAN TAKIM? HADİ İPUCU SORUSU

Voleybol erkeklerde 49. şampiyonun belli olduğu Efeler Ligi’nin birincisi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Play-off final serisinin beşinci maçında Arkas Spor’u 3-0 yenerek şampiyon olan takım hangisi biliyor musunuz?

CEVAP: Fenerbahçe