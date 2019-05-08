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Efeler Ligi’nde şampiyon olan takım hangisi? Hadi ipucu sorusu…
Diğer Sporlar

Efeler Ligi’nde şampiyon olan takım hangisi? Hadi ipucu sorusu…

Hadi birbirinde zorlu soruları ile 8 Mayıs akşamı kullancıların karşısına çıkıyor. Voleyboldan gelen ipucu sorusunda Efeler Ligi'nde Arkas Spor'u 3-0 yenerek şampiyon olan takım hangisi olduğu soruldu. İşte Hadi ipucu sorusu...

8 Mayıs 2019 20:05

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. 8 Mayıs ipucusu Voleybol erkeklerde 49. şampiyonun belli olduğu Efeler Ligi’nden geldi. Play-off final serisinin beşinci maçında Arkas Spor’u 3-0 yenerek şampiyon olan takım hangisi biliyor musunuz? İşte Hadi ipucu sorusu ve cevabı…

EFELER LİGİ’NDE ŞAMPİYON OLAN TAKIM? HADİ İPUCU SORUSU

Voleybol erkeklerde 49. şampiyonun belli olduğu Efeler Ligi’nin birincisi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Play-off final serisinin beşinci maçında Arkas Spor’u 3-0 yenerek şampiyon olan takım hangisi biliyor musunuz?

CEVAP: Fenerbahçe

Son güncelleme 20:05 | 8 Mayıs 2019
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1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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