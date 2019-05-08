Doğuş Balbay: Kazanan Türk basketbolu olacak

Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen medya gününde soruları yanıtlayan Doğuş Balbay, özellikle Anadolu Efes’in köklü taraftarlarının böyle bir başarıyı uzun süredir beklediğini belirterek, “Bu yıl bizim için çok farklıydı. Kulüp çalışanlarında, oyuncularda büyük bir özlem vardı. Ben kaptan olarak yıllardır bu kulübe hizmet veriyorum ve Dörtlü Final’in kapısından dönmek her zaman bir hayal kırıklığı olmuştu. Bunu başarmak bizi rahatlattı” diye konuştu.

Bunu başarmanın verdiği bir öz güven ve gururun olduğunu anlatan Doğuş, Fenerbahçe ile yarı finalde oynayacakları maç konusunda, “Şanslarımız eşit. Bunu oynanan maçlarda da gösterdik. Dörtlü Final’i kazanan Türk basketbolu olacak. Avrupa’nın zirvesindeki en iyi 4 takımdan 2’sinin Türk ekibi olması bunu gösteriyor. Bu, gurur verici. Nihayetinde bir Türk takımı final oynayacak. Gönül ister ki bu takım Anadolu Efes olsun. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Çok aç ve istekli bir şekilde İspanya’ya gidip Fenerbahçe Beko karşısında galip gelmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Beko’da önemli oyuncuların sakatlığının kendileri açısından bir avantaj olup olmadığı yönündeki soru üzerine Doğuş, “Sporda maalesef böyle sakatlıklar olabiliyor. Önemli olan bizim ne yaptığımızdır. Fenerbahçe’nin ne kadar kaliteli bir takım olduğu ortada. Sakatların yerini doldurabilecek oyunculara sahipler. Bizim oraya yüzde yüz hazır bir şekilde gitmemiz gerek.” ifadelerini kullandı.

“HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI”

Geçen sezon THY Avrupa Ligi’nde son sıradaki Anadolu Efes’in bu yıl Dörtlü Final’e kalmasında kadro değişiminin büyük bir etken olduğunu vurgulayan Doğuş, “Dokuz oyuncunun aramıza katılması, bu oyuncuların çok kaliteli ve profesyonel olması, bazılarının Dörtlü Final ve NBA tecrübesine sahip olması adaptasyon sürecini en aza indirdi. Anadolu Efes ruhunu yansıttık. Hedeflerimize ulaşmak için herkes elinden geleni yaptı. Herkes özveri ile çalıştı. Her maçın hikayesi ve kahramanı farklıydı. Kulübenin de katkısı bu sene farklıydı” değerlendirmesinde bulundu.

Dörtlü Final hedefinde hiçbir zaman endişe duymadıklarını kaydeden Doğuş Balbay, şunları söyledi:

“Bu sene ‘Acabalar’ hiç aklımdan geçmedi. Hiçbir soru işareti kafamda yoktu. Beşinci maça başladığımızda Barcelona’dan daha iyi bir takım olduğumuzu biliyorduk. Onların maça iyi başlamasına rağmen 40 dakika boyunca böyle devam edeceklerini düşünmedim. Nitekim de öyle oldu. Toparlandık ve net bir galibiyet aldık. Kendi seyircimiz önünde bunu kutlamamız daha hayırlı oldu. Dörtlü Final’e odaklanmıştık ve kaybedeceğimizi hiç düşünmemiştik.”

Doğuş, Anadolu Efes olarak 18 yıllık Dörtlü Final hasretini sonlandırdıklarına dikkati çekerek, “18 yıllık bir özlem vardı. Diğer takımlar gibi şartlarımız eşit. CSKA Moskova ve Real Madrid yarı finalin diğer maçında karşılaşacak. Bu takımlara, sezon içerisinde oynadığımız maçlarda zaman zaman üstünlük kurduk. Yeri geldi farkımızı ortaya koyduk. Önemli olan ilk maç. Finalde kimin geleceği çok da önemli değil” diye konuştu.

Baba olmak için gün sayan Doğuş, “Kısmetse kupayı kazanırız ve oğlumu ben de kupanın içine oturtabilirim. Sağlıklı olsun önemli olan bu. Benim için bunlar olursa hayatımın en unutulmaz tecrübeleri olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Lacivert-beyazlı takımın ABD’li oyuncusu Bryant Dunston ise tüm oyuncuların birbirleri için mücadele ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Herkes bir şeyleri feda etti. Yeni oyuncuların takıma katılmaya başladığından itibaren böyle olacağını biliyordum. Yönetim de takıma ciddi ve deneyimli oyuncuları getirerek iyi bir iş çıkardı. Bu sezon aramıza katılan isimler özellikle büyük maçları nasıl oynayacağını bilen oyuncular.”