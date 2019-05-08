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Datome üzücü haberi böyle duyurdu
Euroleague

Datome üzücü haberi böyle duyurdu

Euroleague Final Four'unda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek Datome, sosyal medyadan açıklama yaptı.

8 Mayıs 2019 13:00

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nda sakatlığı devam eden Luigi Datome, Euroleague Final Four maçlarında forma giyemeyeceği için çok üzgün olduğunu belirtti.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından sakatlığına ilişkin açıklamalarda bulunan Datome, “Elimizden geleni yaptık ama Final Four’da oynayamayacağımı artık biliyorum. Takım arkadaşlarımla harika bir sezonu geride bırakırken en önemli hedefimizi gerçekleştirme aşamasında parkede olamayacağım için çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Sakatlığın bu sporun bir parçası olduğunu hatırlatan 31 yaşındaki basketbolcu, “Hayatta en önemli şey, tüm sorunlara rağmen kafayı kaldırıp önüne bakabilmektir. Hayal kırıklığı yaşıyorum ama takım arkadaşlarımın, son yıllarda olduğu gibi beni üzmeyeceğini ve gururlandıracağını biliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 27. haftanın erteleme maçında bugün Galatasaray Doğa Sigorta ile yapacakları mücadeleyi de değerlendiren İtalyan oyuncu, “Bugün derbi maçımız var. Taraftarımızın tribünleri doldurarak salonu ısıtacağını ve takımını en iyi şekilde destekleyeceğini umuyorum” mesajını paylaştı.

08 Mayıs 2019 Fenerbahçe`ye Final Four öncesi şok haber! İki yıldız kesin yok... İki yıldızın durumu belirsiz Euroleague Final Four maçında Anadolu Efes ile karşılaşacak olan Fenerbahçe`de iki yıldızın oynayamayacağı kesinleşti. Fenerbahçe`de yapılan açıklamada bir başka iki yıldızın durumunun ise belirsiz olduğu belirtildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:00 | 8 Mayıs 2019
euroleague Fenerbahçe Beko Luigi Datome
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