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Furkan Özçal’dan Bursaspor’a haciz! İcra memurları otobüse el koydu…
Bursaspor

Furkan Özçal’dan Bursaspor’a haciz! İcra memurları otobüse el koydu…

Bursaspor Kulübü'ne eski oyuncusu Furkan Özçal, avukatlarını yollayarak haciz getirdi. 2016/17 sezonunda yeşil beyazlı takıma katılan ancak Süper Lig'de bir dakika dahi forma giyemeyen Bursaspor'un eski oyuncusu Furkan Özçal, alacakları için kulübe avukatlarını yolladı. Kulübün otobüsü de haczedildi.

8 Mayıs 2019 17:10

Spor Toto Süper Lig’de zor günler yaşayan Bursaspor Kulübü’nde haciz şoku yaşandı. 2016/17 sezonunda yeşil beyazlı takıma katılan Bursaspor’un eski oyuncusu Furkan Özçal, alacakları için kulübe avukatlarını yolladı.

Haciz memurları ile Özlüce Tesisleri’ne gelen avukatlar ile kulüp yetkilileri ile görüştü. Furkan Özçal’ın avukatına 50 bin Euro’luk alacağının 25 bin Euro’sunun ödenmesi teklif edildi. Ancak avukatın bunu kabul etmeyip 50 Bin Euro’yu peşin istediği öğrenildi. Kulüp yetkilileri de haciz işlemini doğrulanırken, yeşil beyazlı kulübün takım otobüsü ve kulüpteki demirbaşlara da (elektronik eşya vb.) haciz geldiği öğrenildi.

Bursaspor Kulübü’nün ise konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

Bursaspor takım otobüsüne icra memurları tarafından haciz işlemi başlatıldı. Otobüs yediemin otoparkına götürüldü.

Son güncelleme 07:52 | 9 Mayıs 2019
bursaspor Furkan Özçal spor toto süper lig
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