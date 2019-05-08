Bu hakemleri siz istediniz… Yaşananların suçlusu TFF ve Kulüpler Birliği!

Vahap BEYAZ / SÖZCÜ Galatasaray ve Beşiktaş'ın teknik direktörleri dışında son derbinin hakemi Bülent Yıldırım'dan memnun olan yok. Yeni MHK ne yaptıysa başarılı olamadı. Çünkü eldeki malzeme bu! Hakemlik her geçen yıl güven kaybediyor. Aziz Yıldırım'ın, TFF ve kurullarının oluşumundaki etkisiyle MHK'nın başına getirilen Oğuz Sarvan'la başlayan ‘benim hakemim' furyası, bu işi kazanç kapısı yaptı. Medyaya servisler yapıldı. Eski hakemleri, menfaatçileri kullanıp kaymağı kendileri yedi.

Bu saltanat, 11 puan öndeyken hakem hatalarıyla geriye düşen dönemin Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören'in Sarvan'a küfürüne kadar sürdü. Demirören TFF Başkanı olduğunda, daha önce küfür ettiği Sarvan'ı hakem eğitiminin başına yüksek ücretle getirdi ve camiaya güveni zedeledi. Sonra Namoğlu işaret edildi. Onun MHK'sı, Galatasaray aleyhine Göçek'in verdiği penaltıya kadar sürdü. Tüm yaşananların suçlusu TFF ve hakem camiasını baskı altında tutan kulüpler ve Kulüpler Birliği…

Bülent Yıldırım tecrübeli. İyi bir beden dili var. Nabza göre şerbet verebiliyor. Pozitif iletişim kurabiliyor. Karar verirken VAR'dan onay alıp sorumluluğu üzerinden atıyor. Kararları kabul gören en iyi hakem. İki teknik direktörden de övgü alıyor. Yıldırım hakkındaki yazıma tepki gösteren kulüp başkanı ve medya yorumcuları… Bu hakem benim değil, sizin eseriniz. Kişiler layık oldukları gibi yönetilirler. Böyle hakemi, böyle yönetimi isteyen sizsiniz!

SIKINTI VAR!

VAR onayı isteyip, ofsayt gerekçesiyle penaltıdan vazgeçiyor. Oyun kuralları yardımcı hakeme ‘Şüpheliysen bırak' diyerek golü teşvik ediyor. VAR'ın ofsayt incelemesinin uzun sürmesi çizgi telaşıdır. Kamuoyunun 10 saniyede gördüğünü değerlendiremeyen VAR, çizgiyi çeken TFF sorumlusunun kurbanıdır. Oyunun temposu düşüyor ve gerilim yaratıyor.

Son dönemdeki 66 derbi maçın 52'sini Çakır, Aydınus ve Yıldırım yönetmiş. Hakemleri, ‘medyanın atadığı' başkanlar yola getirmiş gözüküyor. Yokluklar içinde çırpınan Çelik MHK'sı, elindeki hakemlerle idare etmek zorunda olduğundan farklı isimlere şans veremiyor. MHK üzerinde etkisi büyük olan ağabeyler, babalar, oğullar ve siyaset derken ne bekleniyor ki?