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Benfica, Liverpool’dan Alberto Moreno’yu istiyor!
İngiltere Premier Lig

Benfica, Liverpool’dan Alberto Moreno’yu istiyor!

Benfica, Grimaldo'nun devlerin radarında olduğu yaz transfer dönemi öncesinde sol beke Liverpool'dan ayrılacak olan Alberto Moreno'yu düşünüyor.

SKOR DIŞ HABER 8 Mayıs 2019 12:36

Portekiz Ligi’nde şampiyonluğa koşan Benfica, Liverpool’da forma şansı bulamayan İspanyol sol bek Alberto Moreno’yu bu yaz bedelsiz transfer edecek.

Portekiz gazetesi A Bola’nın haberine göre, Avrupa devlerinin kıskaçında olan Alex Grimaldo’nun yerini doldurmayı amaçlayan Benfica, 26 yaşındaki İspanyol oyuncuyu kadrosuna katacak.

Moreno ile eski takımı Sevilla’nın da ilgilendiği iddia edildi. Alberto Moreno, 2014 yılında Endülüs ekibiyle UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadıktan sonra 14 milyon Euro’ya Liverpool’a transfer oldu.

İspanyol oyuncu bu sezon Premier Lig’de 2 maça çıkarken toplamda 5 maçta 344 dakika forma giydi.

08 Mayıs 2019 Liverpool mucizesinin ardından Jurgen Klopp küfür etmekten kendini alamadı! `Çocuklar artık uyumuştur` Liverpool`un Barcelona`yı 3-0`ın rövanşında 4-0 yenerek Şampiyonlar Ligi`nde finale yükseldiği karşılaşmanın ardından röportaj veren Jurgen Klopp, Bunu anlatmamın başka yolu yok diyerek küfürlü bir konuşma yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:53 | 8 Mayıs 2019
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