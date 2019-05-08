Benfica, Liverpool’dan Alberto Moreno’yu istiyor!

Portekiz Ligi’nde şampiyonluğa koşan Benfica, Liverpool’da forma şansı bulamayan İspanyol sol bek Alberto Moreno’yu bu yaz bedelsiz transfer edecek.

Portekiz gazetesi A Bola’nın haberine göre, Avrupa devlerinin kıskaçında olan Alex Grimaldo’nun yerini doldurmayı amaçlayan Benfica, 26 yaşındaki İspanyol oyuncuyu kadrosuna katacak.

Moreno ile eski takımı Sevilla’nın da ilgilendiği iddia edildi. Alberto Moreno, 2014 yılında Endülüs ekibiyle UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadıktan sonra 14 milyon Euro’ya Liverpool’a transfer oldu.

İspanyol oyuncu bu sezon Premier Lig’de 2 maça çıkarken toplamda 5 maçta 344 dakika forma giydi.

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